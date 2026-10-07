Bộ GD-ĐT: Không tổ chức dạy, học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh theo hình thức trực tuyến

Dự thảo tập trung quy định về quản lý, tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn GDQPAN; nhiệm vụ, chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý môn học; hội thi GDQPAN và các nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện môn học.

Không dạy, học GDQPAN trực tuyến trừ khi được Bộ GD-ĐT cho phép

Theo dự thảo, việc dạy, học GDQPAN phải thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, lý thuyết với thực hành, kết hợp kỹ thuật với chiến thuật, động tác với tư tưởng, tác phong; dạy kỹ năng chuyên môn gắn với giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể. Người học còn được giáo dục thực tế tại đơn vị quân đội, công an, tham quan bảo tàng, nhà truyền thống, di tích lịch sử.

Dự thảo quy định không tổ chức dạy, học môn GDQPAN theo hình thức trực tuyến, trừ trường hợp được Bộ GD-ĐT cho phép. Ảnh: MOET

Ở tiểu học và trung học cơ sở, nội dung GDQPAN được lồng ghép qua các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp tâm lý, sinh lý lứa tuổi, không làm thay đổi khung chương trình giáo dục phổ thông.

Ở trung học phổ thông, trung học nghề, trung cấp và các cơ sở thực hiện chương trình cấp trung học phổ thông, môn học được tổ chức theo kế hoạch dạy học, nội dung thực hành dạy tập trung theo bài nhưng không quá 3 tiết/buổi/tuần.

Tại trường cao đẳng, đại học và trung tâm GDQPAN, người học được tổ chức dạy, học, quản lý, rèn luyện, ăn, ở, sinh hoạt tập trung theo nếp sống quân sự, môi trường quân đội, kết hợp rèn luyện ngoại khóa. Lớp thực hành không quá 45 sinh viên; học sinh trung học phổ thông không học lớp ghép.

Quy định cụ thể việc tổ chức học tập, miễn, giảm và tạm hoãn học

Bộ GD-ĐT cho biết, Dự thảo quy định cụ thể các đối tượng được miễn học môn GDQPAN, trong đó có học sinh, sinh viên là sĩ quan dự bị, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp; người tốt nghiệp các chuyên ngành quân sự cơ sở, cử nhân chuyên ngành GDQPAN; người nước ngoài; người đào tạo văn bằng thứ hai đã hoàn thành nội dung chương trình GDQPAN tương ứng.

Dự thảo quy định cụ thể việc tổ chức học tập, miễn, giảm và tạm hoãn học. Ảnh: MOET

Học sinh, sinh viên chuyển trường, đào tạo liên thông hoặc hoàn thiện trình độ cao hơn được miễn học và thi các nội dung GDQPAN đã hoàn thành. Một số đối tượng được miễn học và miễn thi thực hành kỹ năng quân sự như tu sĩ thuộc các tôn giáo; người có thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động có giấy chứng nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc tham gia công an nhân dân.

Dự thảo đồng thời quy định các trường hợp được tạm hoãn học, gồm học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài hoặc tại các trường của nước ngoài ở Việt Nam; người bị ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn; phụ nữ đang mang thai và trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định. Hết thời gian tạm hoãn, cơ sở giáo dục bố trí người học vào các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình môn học.

Tăng cường yêu cầu về đội ngũ nhà giáo và điều kiện tổ chức đào tạo

Dự thảo quy định các điều kiện để cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo môn GDQPAN, gồm có đề án tổ chức đào tạo phù hợp với quy mô, đối tượng và kế hoạch đào tạo; có mặt bằng để xây dựng thao trường, bãi tập và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy; có đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo đáp ứng quy định; đồng thời phải được Bộ GD-ĐT quyết định giao nhiệm vụ đào tạo môn học GDQPAN.

Đối với nhà giáo GDQPAN, dự thảo quy định tiêu chuẩn trình độ được đào tạo theo từng cấp học, trình độ đào tạo. Nhà giáo giảng dạy tại trung học phổ thông, trường trung học nghề, trung cấp và các cơ sở thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông phải có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên ngành đào tạo GDQPAN hoặc bằng tốt nghiệp đại học thứ hai trở lên ngành GDQPAN.

Nhà giáo giảng dạy tại trường cao đẳng, đại học, trung tâm GDQPAN phải có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên ngành đào tạo GDQPAN; bằng tốt nghiệp đại học thứ hai trở lên ngành GDQPAN hoặc là sĩ quan Quân đội, sĩ quan Công an biệt phái có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Đổi mới đánh giá kết quả học tập, bảo đảm chính xác, công bằng và khách quan

Theo dự thảo, việc đánh giá nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện, học tập theo yêu cầu cần đạt của chương trình, giúp người học, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên điều chỉnh việc rèn luyện, học tập và dạy học. Kết quả tính theo thang điểm 10.

Bảo đảm chính xác, công bằng và khách quan trong đánh giá kết quả học tập. Ảnh: MOET

Với trình độ trung cấp, điểm môn học gồm điểm đánh giá thường xuyên, định kỳ và kết thúc môn với hệ số lần lượt 0,2; 0,2 và 0,6. Người học phải dự tối thiểu 80% thời lượng và có điểm trung bình các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ từ 5,0 trở lên mới được dự thi kết thúc môn. Với cao đẳng, đại học, điểm học phần gồm điểm kiểm tra thường xuyên hệ số 0,1, kiểm tra định kỳ hệ số 0,2 và thi kết thúc học phần hệ số 0,7; sinh viên đạt khi điểm học phần từ 5,0 trở lên, còn kết quả môn học là trung bình cộng điểm các học phần.

Sinh viên được cấp chứng chỉ GDQPAN khi kết quả môn học từ 5,0 điểm trở lên và tại thời điểm cấp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chứng chỉ này là một trong những điều kiện xét tốt nghiệp cao đẳng, đại học.