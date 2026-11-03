Bộ GD&ĐT: Không dùng điểm cộng, điểm ưu tiên xét học bổng một số ngành

Không dùng điểm cộng, điểm ưu tiên để xét học bổng một số ngành. Ảnh minh họa

Theo đó, để xác định nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất, tổng điểm được tính bằng điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán và hai môn có kết quả cao nhất trong các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh.

Điểm từng môn tính theo thang điểm 10, không nhân hệ số. Đặc biệt, không sử dụng điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm quy đổi từ chứng chỉ hoặc kết quả của phương thức, kỳ thi, hình thức đánh giá khác.

Mức điểm xét học bổng theo từng nhóm ngành được xác định bằng mức cao hơn giữa 22,50 điểm và mức điểm thấp nhất của nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất.

Người học không phải lập, nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng hoặc tiếp tục hưởng học bổng; cũng không phải cung cấp lại thông tin, tài liệu đã có trong cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin mà cơ quan, cơ sở đào tạo có thể khai thác.