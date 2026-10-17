Bộ GD&ĐT không còn quản lý các trường cao đẳng, trung cấp từ năm 2027

Ngày 16-10, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định số 3013/QĐ-BGDĐT về việc ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

Kế hoạch tập trung vào các nhóm nhiệm vụ gồm: sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị sự nghiệp công lập khác.

Theo đó, tất cả 15 trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Bộ cùng 2 đơn vị sự nghiệp công lập khác được sáp nhập vào các trường đại học, chuyển về địa phương hay sang Bộ khác quản lý. Việc này sẽ hoàn thành ngay trong năm 2026.

Bộ GD&ĐT dự kiến sáp nhập 3 trường cao đẳng sư phạm vào các trường đại học. Ảnh: DN/GDVN

Cụ thể, Bộ GD&ĐT dự kiến sáp nhập 3 trường cao đẳng sư phạm vào các trường đại học trong quý IV/2026, đồng thời thành lập phân hiệu đại học tại Quảng Ninh và tiếp tục sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trong đó, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương dự kiến sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang dự kiến sáp nhập vào Trường Đại học Nha Trang. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh dự kiến sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT dự kiến thành lập phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại TP. Quảng Ninh trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội.

Các phương án này nằm trong kế hoạch sắp xếp tổng thể các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ, hướng đến tổ chức lại mạng lưới trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành việc chuyển giao 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương quản lý. Danh sách gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng, Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng, Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 và Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.

Ngoài ra, 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được chuyển giao về Bộ Công an quản lý, gồm: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất và Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Với các cơ sở giáo dục đại học, Bộ sẽ làm đề án trình Thủ tướng, ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trước ngày 1-4-2027. Hiện cả nước có 228 trường đại học, đại học công lập, trong đó 28 cơ sở trực thuộc UBND tỉnh, thành phố, còn lại do bộ, ngành quản lý.

Bộ GD&ĐT cho biết, quá trình sáp nhập không cơ học mà hướng tới nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tự chủ và đổi mới quản trị, quy mô hợp lý, đa ngành, có năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đầu tư công.