Bộ GD&ĐT khảo sát thực nghiệm đánh giá tái mù chữ tại xã miền núi An Giang

Quang cảnh buổi làm việc.

Sáng 29/9, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Cục Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) do ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục GDNN-GDTX làm trưởng đoàn phối hợp cùng Sở GD&ĐT tỉnh An Giang tổ chức khảo sát, thực nghiệm Bộ công cụ đánh giá về tái mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đánh giá hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tại xã Ô Lâm.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Buổi làm việc có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ô Lâm, Phòng Văn hóa - Xã hội, cùng Ban Giám đốc TTHTCĐ và giáo viên trực tiếp giảng dạy chương trình xóa mù chữ (XMC) trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, UBND xã Ô Lâm đã báo cáo tóm tắt tình hình địa phương sau sáp nhập, xã Ô Lâm mới có diện tích 99,52 km², dân số 37.429 người, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm đến 65% và toàn xã hiện còn 369 hộ nghèo, 577 hộ cận nghèo. Xã cũng được công nhận xã dân tộc và miền núi khu vực III (xã đặc biệt khó khăn).

Những năm qua, chính quyền địa phương luôn chú trọng công tác xóa mù chữ, tổ chức nhiều lớp học kỳ 1, 2, 3 cho hàng trăm học viên Khmer. TTHTCĐ xã đã kiện toàn nhân sự, duy trì 4 lớp dạy nghề cho 122 học viên, đồng thời tích cực hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ thông tin và đồng bộ dữ liệu VNeID.

Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay là cán bộ quản lý TTHTCĐ hoạt động kiêm nhiệm nên khó quán xuyến công việc khi quy mô dân số tăng sau sáp nhập. Kinh phí thường xuyên và chế độ phụ cấp trách nhiệm chưa có quy định cụ thể. Việc triển khai xóa mù chữ giai đoạn tiếp theo (học kỳ 4, 5) gặp nhiều trở ngại do chương trình dài, học viên lớn tuổi còn hạn chế về tiếng Việt và khả năng tiếp cận trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị công nghệ số còn rất thấp.

Địa phương kiến nghị xem xét biên soạn tài liệu dạy xóa mù chữ riêng phù hợp với học viên lớn tuổi dân tộc Khmer. Sớm ban hành quy định mức phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ quản lý TTHTCĐ và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu.

Ông Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng đoàn công tác, phát biểu tại buổi làm việc.

Trong chương trình, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát, phỏng vấn trực tiếp 15 người dân Khmer từ 15 đến 60 tuổi đã hoàn thành giai đoạn 1 Chương trình XMC nhưng bị gián đoạn học tập từ 1 năm trở lên. Việc khảo sát nhằm đánh giá thực tế năng lực, kỹ năng đọc, viết và tính toán, làm cơ sở hoàn thiện Bộ công cụ đánh giá tái mù chữ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Thủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền địa phương cùng Sở GD&ĐT An Giang. Những thông tin, số liệu thực tiễn và đề xuất từ xã Ô Lâm sẽ là cơ sở quan trọng giúp Bộ GD&ĐT hoàn thiện Bộ công cụ đánh giá tái mù chữ, đồng thời nghiên cứu đề xuất chính sách xây dựng Luật Học tập suốt đời trong thời gian tới.

Đoàn khảo sát người dân đã hoàn thành Giai đoạn 1 Chương trình XMC nhưng bị gián đoạn học tập từ 1 năm trở lên.

Sau buổi làm việc tại xã Ô Lâm, đoàn sẽ tiếp tục khảo sát và làm việc với các xã Châu Phong, Vĩnh Hậu, Thạnh Lộc, An Biên, Giồng Riềng và khảo sát thực tế một số trung tâm, trường nghề trên địa bàn phường Rạch Giá.