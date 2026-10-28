Bộ GD-ĐT hướng tới chuẩn hóa quy trình tổ chức bữa ăn đảm bảo an toàn thực phẩm

Hà Nội đi đầu trong việc số hóa và thực hiện quy trình kiểm tra "3 bước" với bữa ăn bán trú.

Ngày 28-10, Bộ GD-ĐT cho biết, với mục tiêu chuẩn hóa quy trình tổ chức bữa ăn đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng, Bộ này đang lấy ý kiến dự thảo hướng tới thiết lập quy trình tổ chức bữa ăn rõ ràng, minh bạch; phân định rõ trách nhiệm quản lí, chỉ đạo toàn diện của chính quyền địa phương các cấp; trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, đơn vị cung cấp dịch vụ và gia đình.

Dự thảo cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa và ứng phó sự cố an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn.

Dự thảo Thông tư quy định quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, từ xây dựng kế hoạch hằng năm, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, xây dựng và công khai thực đơn đến tiếp nhận, bảo quản, chế biến, vận chuyển, giao nhận, phục vụ bữa ăn, kiểm tra, giám sát và quản lí kinh phí.

Trước mỗi năm học, cơ sở giáo dục căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao và nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch tổ chức bữa ăn theo từng nhóm học sinh, trong đó phân biệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ với học sinh có nhu cầu nhưng không thuộc diện hỗ trợ.

Đối với thực đơn, dự thảo yêu cầu xây dựng theo hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng của Bộ Y tế và chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu năng lượng, số bữa ăn và định mức suất ăn. Thực đơn phải được công khai theo ngày hoặc tuần trước khi tổ chức bữa ăn và cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cũng được đặt trong khuôn khổ các quy định về đấu thầu, ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật liên quan và việc phân cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ của chính quyền địa phương. Các tiêu chí lựa chọn cần làm rõ năng lực cung cấp, điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc và khả năng truy xuất thực phẩm, điều kiện bảo quản, vận chuyển, chất lượng dịch vụ và phương án xử lí sự cố.

Dự thảo Thông tư cũng yêu cầu cơ sở giáo dục xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố về an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn, hoặc lồng ghép vào phương án bảo đảm an toàn trường học. Các quy định này góp phần tăng khả năng phát hiện sớm nguy cơ, rút ngắn thời gian xử lí và hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Dự thảo đề cao sự tham gia giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh. Gia đình có thể tham gia giám sát quy trình tổ chức bữa ăn bằng hình thức phù hợp, phản ánh, kiến nghị với nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền; đồng thời cung cấp kịp thời thông tin cần thiết về tình trạng sức khỏe, dị ứng thực phẩm và chế độ ăn đặc thù của học sinh.