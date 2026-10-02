Bộ GD-ĐT: Hoàn thiện sách giáo khoa mới trên cơ sở bộ sách hiện hành

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Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đơn vị trực thuộc rà soát, hoàn thiện chương trình và sách giáo khoa mới để sử dụng từ năm học 2028-2029 đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Giảm tải, bổ sung nội dung mới

Thông tin cụ thể hơn về vấn đề này, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tổ chức rà soát chương trình giáo dục phổ thông; thành lập các nhóm nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý, giáo viên và các đối tượng có liên quan.

Hiện Bộ đang hoàn thiện các nội dung rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông 2018 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh việc hoàn thiện sách giáo khoa được thực hiện trên cơ sở bộ sách hiện tại, không phải là việc xây dựng lại chương trình và sách giáo khoa từ đầu mà là quá trình kế thừa, rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở những nội dung đang thực hiện, phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Các nội dung cập nhật, bổ sung như tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến; bổ sung, cập nhật các nội dung về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc và các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng phù hợp với yêu cầu của Chương trình và lứa tuổi học sinh.

Cùng với việc bổ sung nội dung đáp ứng các yêu cầu mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng rà soát nội dung sách giáo khoa theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp với điều kiện dạy học thực tế ở các vùng, miền; giảm những nội dung trùng lặp, nặng về lý thuyết hoặc quá chuyên sâu, không cần thiết đối với giáo dục phổ thông.

Sách giáo khoa được in tại xưởng in. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quá trình này cũng sẽ rà soát các vấn đề liên quan đến tác giả, chủ biên và bản quyền sách giáo khoa. Việc rà soát, hoàn thiện được thực hiện cầu thị, thực chất, lắng nghe ý kiến của đội ngũ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, các tầng lớp nhân dân, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học và nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy.

Hoàn thiện quy định về dạy học tăng cường

Thông tin cụ thể hơn về việc triển khai một số yêu cầu mới trong giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay các nội dung mới gồm tăng cường phát triển năng lực số cho học sinh, trí tuệ nhân tạo, các nội dung về khoa học kỹ thuật, giáo dục STEM; tiếp tục chú trọng giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, trong đó có giáo dục nghệ thuật. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn triển khai và từng bước đưa vào thực hiện trong nhà trường.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện các quy định về hoạt động giáo dục tăng cường, giáo dục theo nhu cầu người học, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; bảo đảm nội dung giáo dục trong nhà trường được tổ chức khoa học, thiết thực, phù hợp với điều kiện của học sinh và cơ sở giáo dục.

Việc hoàn thiện chương trình và sách giáo khoa sẽ được thực hiện theo lộ trình, có bước đi phù hợp, bảo đảm đủ thời gian để tổ chức biên soạn, thẩm định, hoàn thiện, chuẩn bị các điều kiện triển khai và hướng dẫn đội ngũ giáo viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, thi và tuyển sinh trên cơ sở đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động, có lộ trình phù hợp, bảo đảm đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học, trình độ người học và công bằng trong thi cử.

Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục tiêu cuối cùng của quá trình này là tiếp tục củng cố giáo dục phổ thông là nền tảng; bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng; giúp học sinh được phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực; đồng thời tạo điều kiện để nhà trường, giáo viên và học sinh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông một cách thực chất, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước./.