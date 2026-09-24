Bộ GD&ĐT giám sát, hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN thí điểm tại An Giang

Bộ GD&ĐT Tọa đàm hỗ trợ chuyên môn tại Sở GD&ĐT tỉnh An Giang.

Trong 2 ngày 23 và 24/9, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Trần Hải Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT) làm Trưởng đoàn đã đến giám sát và hỗ trợ chuyên môn thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non thí điểm tại Trường Mầm non Bình Minh (phường Rạch Giá) và Trường Mầm non Thạnh Lộc 1 (xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang).

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Trần Tuấn Khanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang; lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDMN; Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội; Ban lãnh đạo cùng đội ngũ giáo viên các trường Mầm non.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT làm việc với Trường Mầm non Bình Minh (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác giám sát thực tế môi trường học tập, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật thực hiện Chương trình GDMN thí điểm tại trường mầm non.

Qua đó, các cơ sở giáo dục mầm non trao đổi, chia sẻ những kết quả bước đầu thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất trong quá trình triển khai thí điểm Chương trình GDMN.

Đồng thời, đề xuất hướng dẫn cụ thể việc chuyển yêu cầu cần đạt thành mục tiêu, nội dung và hoạt động giáo dục phù hợp với từng độ tuổi; mức độ chi tiết của kế hoạch giáo dục; việc xác định thời lượng, tiến trình và tích hợp các nội dung như hoạt động trải nghiệm, khám phá, ngoài trời, STEM/STEAM, làm quen chữ viết… theo hướng thiết thực, linh hoạt.

Đại biểu trao đổi ý kiến tại buổi làm việc.

Sau giám sát thực tế tại các cơ sở GDMN, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT Tọa đàm hỗ trợ chuyên môn thực hiện Chương trình GDMN thí điểm với sự tham gia của lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDMN (Sở GD&ĐT); Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội; Ban lãnh đạo cùng đội ngũ giáo viên các trường mầm non nhằm giải đáp thắc mắc, hỗ trợ nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, từng bước cải thiện chất lượng giáo dục mầm non theo chương trình thí điểm tại cơ sở.

Ông Trần Tuấn Khanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang phát biểu tại buổi tọa đàm.

Theo Sở GD&ĐT, hiện toàn tỉnh An Giang có 15 cơ sở GDMN được lựa chọn tham gia thực hiện thí điểm Chương trình GDMN mới, phân bố tại các địa bàn có điều kiện thuận lợi, khó khăn và hải đảo; với 182 lớp/4.823 trẻ. Các cơ sở được lựa chọn đã chủ động rà soát điều kiện thực tế về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, học liệu và môi trường giáo dục để chuẩn bị triển khai Chương trình. Với 15 cơ sở GDMN được lựa chọn thực hiện thí điểm có 411 cán bộ quản lý và giáo viên mầm non tại các cơ sở tham gia trực tiếp thực hiện Chương trình GDMN thí điểm. Đội ngũ có tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu tài liệu và bước đầu tiếp cận các quan điểm, yêu cầu mới của chương trình, có kinh nghiệm trong quản lý, giảng dạy và chủ động điều hành trong tổ chức thực hiện. Việc lựa chọn các cơ sở ở nhiều điều kiện khác nhau giúp tỉnh có cơ sở thực tiễn để theo dõi, nhận diện những thuận lợi, khó khăn và mức độ phù hợp của chương trình trong các điều kiện tổ chức giáo dục khác nhau.