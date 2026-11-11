Bộ GD&ĐT gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Bộ nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đây là dịp để các thế hệ cán bộ lãnh đạo cùng ôn lại chặng đường phát triển của ngành, đồng thời tri ân những đóng góp, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT gặp gỡ, chụp ảnh lưu niệm cùng các nguyên lãnh đạo Bộ các thời kỳ.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên Bộ trưởng: Nguyễn Minh Hiển, Phạm Vũ Luận; các đồng chí nguyên Thứ trưởng: Nguyễn Tấn Phát, Bành Tiến Long, Trần Văn Nhung, Đặng Huỳnh Mai, Trần Quang Quý, Nguyễn Thị Nghĩa, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Hữu Độ, Ngô Thị Minh, Nguyễn Thị Kim Chi và Lê Tấn Dũng.

Về phía lãnh đạo Bộ GD&ĐT có Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng; các Thứ trưởng: Lê Quân, Nguyễn Thị Quyên Thanh, Đoàn Trung Kiên; Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nguyễn Viết Lộc cùng thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ vui mừng khi được gặp gỡ các thế hệ nguyên lãnh đạo Bộ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; đồng thời trân trọng ghi nhận những đóng góp quan trọng, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo trong việc xây dựng nền tảng và thúc đẩy sự phát triển của ngành Giáo dục.

Thông tin về hoạt động của Bộ và toàn ngành thời gian qua, Bộ trưởng tập trung điểm lại những kết quả trong hoàn thiện thể chế, triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, phát triển đội ngũ và nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số... Bộ trưởng cũng chia sẻ những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, nhất là tháo gỡ các vấn đề đang được xã hội quan tâm, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và tăng cường truyền thông giáo dục.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến từ thực tiễn để Bộ kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện chính sách; đồng thời hỗ trợ lan tỏa các chủ trương, chính sách giáo dục trong phạm vi công tác và trên các diễn đàn.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo Bộ và cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, Bộ trưởng gửi lời chúc sức khỏe tới các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, khẳng định tập thể lãnh đạo đương nhiệm sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, nền tảng mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Minh Hiển bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Bộ đã tổ chức buổi gặp mặt, tạo dịp để các thế hệ lãnh đạo cùng trao đổi, chia sẻ về tình hình và những vấn đề đang đặt ra đối với ngành Giáo dục. Dù đã nghỉ công tác gần 20 năm, ông cho biết vẫn luôn dõi theo, quan tâm đến từng bước phát triển của ngành.

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chia sẻ với những áp lực mà lãnh đạo Bộ đang đối mặt trong quá trình triển khai các nhiệm vụ đổi mới, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển cho rằng, đổi mới giáo dục cần được triển khai với quyết tâm cao nhưng phải có lộ trình, bước đi phù hợp, không nóng vội. Nhìn vào khối lượng nhiệm vụ lớn đặt ra từ Nghị quyết 71, ông chia sẻ sự thấu hiểu với những khó khăn của lãnh đạo Bộ hiện nay.

Từ kinh nghiệm triển khai Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII cách đây gần 30 năm, ông cho rằng khi đã có chủ trương, nghị quyết thì phải quyết tâm thực hiện, song giáo dục là lĩnh vực có tính dài hạn, không thể nóng vội ở bất cứ khâu nào. Cần nỗ lực hết sức, nhưng cũng phải chấp nhận rằng mỗi giai đoạn chỉ có thể đạt được những kết quả nhất định.

Nguyên Thứ trưởng Bành Tiến Long phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả và định hướng phát triển của ngành, nguyên Thứ trưởng Bành Tiến Long nêu một số vấn đề cần quan tâm, trong đó có việc đẩy mạnh ứng dụng AI và xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn xác, đồng bộ của toàn ngành; tăng cường phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm khai thác hiệu quả nguồn nhân lực khoa học, công nghệ từ các trường đại học; bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư; chất lượng đào tạo các cấp học, nhất là giáo dục đại học và phổ thông.

Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Tất Phát phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nguyên Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nguyên Thứ trưởng Trần Quang Quý phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các nguyên Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai, Nguyễn Tất Phát, Trần Quang Quý… đã chia sẻ những ý kiến tâm huyết, thể hiện sự quan tâm, đồng hành và động viên đối với lãnh đạo Bộ trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đồng thời đóng góp những đề xuất thiết thực từ kinh nghiệm công tác thực tiễn, góp phần cùng ngành Giáo dục tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt các mục tiêu đổi mới và phát triển trong giai đoạn tới.

Cùng với những chia sẻ, đóng góp của các nguyên lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng cũng thông tin thêm về những nhiệm vụ Bộ GD&ĐT và toàn ngành đang tập trung triển khai.

Kết thúc buổi gặp mặt, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trân trọng cảm ơn những ý kiến chia sẻ, đóng góp tâm huyết của các nguyên lãnh đạo Bộ. Bộ trưởng khẳng định đây là những kinh nghiệm quý báu, nguồn động viên và sự khích lệ đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.