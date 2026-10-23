Bộ GD-ĐT dự kiến tổ chức thi lớp 10 bằng 2 môn Toán và Ngữ văn ra sao?

Theo dự thảo thông tư, việc tiếp nhận học sinh vào lớp 10 THPT được thực hiện theo một trong các phương thức:

- Xét tuyển: Căn cứ xét tuyển là kết quả rèn luyện và kết quả học tập các năm học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS hoặc chương trình giáo dục tương đương của đối tượng tiếp nhận; nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. Trường hợp kết quả rèn luyện, học tập được đánh giá theo hệ thống khác với chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, việc quy đổi phải căn cứ vào thang đánh giá, mức độ đạt được và tính tương đương của kết quả đánh giá.

- Thi tuyển.

- Kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

Cách tính điểm xét tuyển, nguyên tắc quy đổi kết quả rèn luyện, học tập và việc sử dụng kết quả thi tuyển kết hợp với xét tuyển phải được xác định cụ thể trong kế hoạch tiếp nhận học sinh đầu cấp do cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm công bằng, khách quan, thống nhất đối với các đối tượng có cùng điều kiện và được công khai trước khi học sinh đăng ký tiếp nhận.

Căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế của địa phương, Sở GD-ĐT tham mưu, trình UBND cấp tỉnh quyết định phương thức tiếp nhận học sinh vào lớp 10 THPT đối với từng cơ sở giáo dục hoặc nhóm cơ sở giáo dục trong kế hoạch tiếp nhận học sinh đầu cấp trên địa bàn.

Tổ chức thi tuyển

Theo dự thảo, phương thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển được xác định trên cơ sở dự báo số lượng học sinh đăng ký, chỉ tiêu, khả năng tiếp nhận của từng cơ sở giáo dục hoặc nhóm cơ sở và điều kiện thực tế; được xác định trong kế hoạch tiếp nhận học sinh đầu cấp do UBND cấp tỉnh phê duyệt và công khai trước thời hạn đăng ký.

Số môn thi gồm 2 môn Toán và Ngữ văn.

Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn 120 phút, môn Toán 90 phút hoặc 120 phút.

Nội dung thi tuyển không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Đối với việc tiếp nhận vào trường THPT chuyên, học sinh phải thi Toán, Ngữ văn và 1 môn thi chuyên. Mỗi môn chuyên có 1 đề thi riêng theo chương trình môn học cấp THCS, nội dung thi bảo đảm tuyển chọn được học sinh có năng khiếu về môn chuyên đó.

Thí sinh dự thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2026. Ảnh: Phạm Hải.

Sở GD-ĐT sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo kế hoạch đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức công tác ra đề thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, công bố điểm thi và điểm chuẩn phù hợp với điều kiện thực tế.

Cách tính điểm tuyển sinh, nguyên tắc xác định và công bố điểm chuẩn, xét tuyển bổ sung, thời hạn và trình tự phúc khảo, phương án xử lý sự cố phải được quy định cụ thể và công khai theo kế hoạch tổ chức thi tuyển.

Các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc Bộ GD-ĐT, đại học, trường đại học, viện nghiên cứu có tổ chức thi tuyển riêng thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ và đơn vị trực tiếp quản lý hoặc thực hiện theo quy định của sở GD-ĐT nơi trường đặt trụ sở.