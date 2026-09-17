Bộ GD&ĐT dự kiến siết phương thức xét tuyển đại học

Dự kiến các đại học chỉ được dùng một phương thức tuyển sinh ở một ngành, chương trình. Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 17/9, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo đại học; trong đó có quy chế tuyển sinh đại học.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT dự kiến năm 2027, mỗi trường đại học chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh và mỗi ngành, chương trình đào tạo chỉ được sử dụng 3 phương thức tuyển sinh, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Từ năm 2028, bộ dự kiến các trường chỉ được dùng một phương thức tuyển sinh với một ngành, chương trình.

Mỗi phương thức tuyển sinh phải gắn với một mã số phương thức tuyển sinh theo danh sách công bố của bộ và phải bảo đảm cơ hội cho tất cả các thí sinh tham gia xét tuyển, quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách thức tính điểm xét bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển, điều kiện trúng tuyển.

11 mã phương thức xét tuyển được bộ dự kiến như sau:

Theo quy định hiện hành, Bộ GD&ĐT chỉ yêu cầu mỗi trường được xét tuyển tối đa 5 phương thức, không giới hạn phương thức xét tuyển từng ngành.

Về nguồn tuyển đại học, Bộ GD&ĐT yêu cầu thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển của phương thức tuyển sinh đạt tối thiểu 15/30 điểm.

Trường hợp thí sinh không có điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp của phương thức tuyển sinh thì sử dụng tổng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác do hiệu trưởng trường đại học quyết định.

Ngoài nhóm trên, Bộ GD&ĐT dự kiến bổ sung các nguồn tuyển khác, bao gồm:

Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có 36 tháng kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nhưng không có bằng THPT và có 24 tháng kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

Người dự tuyển có kết quả thi tốt nghiệp trung học nghề đạt mức điểm do bộ trưởng GD&ĐT thông báo trước ngày 28/2 hàng năm được đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học cùng nhóm ngành đào tạo.

Dự thảo thông tư lấy ý kiến đến ngày 23/9, dự kiến có hiệu lực ngay trong năm nay và áp dụng từ mùa tuyển sinh năm 2027.