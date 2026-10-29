Bộ GD&ĐT: Dự kiến không kiểm tra lĩnh vực giáo dục trong các đợt cao điểm thi cử

Theo dự thảo của Bộ GD&ĐT, về phương thức, có thể kiểm tra chuyên ngành trực tiếp, trực tuyến, từ xa, trong đó ưu tiên kiểm tra trực tuyến đối với các đơn vị có hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đầy đủ.

Để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ năm học và các kỳ thi, dự thảo quy định các đơn vị hạn chế bố trí các cuộc kiểm tra lĩnh vực giáo dục vào tháng 1, tháng 5, tháng 6 và tháng 12 trong năm, trừ trường hợp kiểm tra các kỳ thi, cuộc thi hay kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Việc này, theo Bộ GD&ĐT là nhằm tránh các thời điểm cao điểm kết thúc học kỳ, tổng kết năm học và tổ chức các kỳ thi lớn.

Đoàn kiểm tra thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác tổ chức thi tại địa phương.

Nguyên tắc của hoạt động kiểm tra chuyên ngành giáo dục là đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp với hoạt động kiểm tra chuyên ngành của cơ quan có thẩm quyền. Bảo đảm sự phối hợp với các cơ quan liên quan, không gây cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng kiểm tra chuyên ngành.

Về thời gian và địa điểm làm việc, trưởng đoàn kiểm tra phải thông báo bằng văn bản cho đối tượng kiểm tra chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày công bố quyết định kiểm tra, trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy định.

Dự thảo quy định, các cuộc kiểm tra chuyên ngành liên quan việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT; thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; thi chọn học sinh vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực; thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT... sẽ tiến hành trong khi các khâu của kỳ thi đang diễn ra và cả khi kỳ thi đã kết thúc.

Sau kiểm tra trực tiếp, đoàn kiểm tra lập biên bản, ghi nhận ưu điểm, tồn tại, hạn chế, bất cập, vi phạm (nếu có), đồng thời đề xuất, kiến nghị xử lý, khắc phục kịp thời nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Người có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc theo dõi, đôn đốc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các quyết định khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm. Trường hợp cần thiết có thể báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để có biện pháp xử lý, bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ các quyết định xử lý về kiểm tra chuyên ngành.

Việc này nhằm khắc phục triệt để lỗ hổng "kiểm tra xong để đấy". Quy định rõ trách nhiệm của đối tượng kiểm tra phải báo cáo kết quả khắc phục hạn chế; cơ quan quản lý có trách nhiệm theo dõi đến cùng cho đến khi có văn bản quyết định kết thúc theo dõi.