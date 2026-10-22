Bộ GD-ĐT dự kiến định mức nhân sự cho 'siêu trường' đến 10 phân hiệu

Đây là dự kiến định mức số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục trong các trường được Bộ GD-ĐT đưa ra tại dự thảo thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dự bị đại học.

Theo dự thảo, các trường không có phân hiệu thì số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục giữ nguyên định mức theo quy định.

Đối với trường có phân hiệu, dự thảo áp dụng định mức nhân sự hỗ trợ giáo dục theo Nghị quyết 37/2026/NQ-CP. Theo đó, mỗi trường chính được bố trí 1 kế toán, 1 văn thư và 1 thủ quỹ; các vị trí việc làm khác được bố trí 1 người tại mỗi phân hiệu và 1 người tại trường chính.

Về số lượng kế toán đối với cơ sở giáo dục có phân hiệu, dự thảo quy định cơ sở giáo dục có từ 4 phân hiệu trở xuống được bố trí 1 người; trường có từ 5 đến 9 phân hiệu được bố trí tối đa 2 kế toán. Mức này cũng áp dụng với trường có từ 4 phân hiệu trở xuống, thuộc loại hình có học sinh bán trú, nội trú và quy mô từ 40 lớp trở lên. Trường có từ 10 phân hiệu trở lên được bố trí tối đa 3 người.

Một trường tiểu học ở phía Bắc. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Dự thảo cũng bổ sung các vị trí việc làm cấp dưỡng (tại Thông tư 19,20/2023/TT-BGDĐT là vị trí việc làm nấu ăn thuộc danh mục hỗ trợ, phục vụ), quản lý học sinh (tại Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT đang giao cho nhân viên giáo vụ thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm này) đối với trường phổ thông có tổ chức nội trú, bán trú và vị trí hỗ trợ tổ chức hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non.

Dự thảo quy định mỗi phân hiệu và trường chính được bố trí tối thiểu 1 người cho từng vị trí việc làm; số lượng cụ thể do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Điều chỉnh định mức giáo viên/lớp với cơ sở giáo dục phổ thông

Dự thảo thông tư mới giữ nguyên định mức giáo viên đối với cơ sở giáo dục mầm non; riêng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, định mức giáo viên/lớp được điều chỉnh tương ứng theo định mức tiết dạy mới của giáo viên.

Cụ thể, đối với cấp tiểu học: dạy 1 buổi/ngày được tối đa 1,2 giáo viên/lớp (giữ nguyên như quy định hiện hành); dạy 2 buổi/ngày (trừ trường phổ thông dân tộc bán trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật) được tối đa 1,5 giáo viên/lớp (giữ nguyên như quy định hiện hành); trường phổ thông dân tộc bán trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật được tối đa 1,65 giáo viên/lớp.

Ngoài định mức giáo viên/lớp nêu trên, trường chính và mỗi phân hiệu được bố trí 1 giáo viên phụ trách hoạt động Đội, trong đó có 1 người làm Tổng phụ trách đội.

Đối với cấp THCS: trường được tối đa 1,8 giáo viên/lớp; trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú được tối đa 2,1 giáo viên/lớp; trường, lớp dành cho người khuyết tật được tối đa 2,2 giáo viên/lớp. Ngoài định mức trên trường chính và mỗi phân hiệu được bố trí 1 giáo viên phụ trách hoạt động Đội. Trong đó có 1 người làm Tổng phụ trách đội.

Đối với cấp THPT: trường được tối đa 2,15 giáo viên/lớp; trường phổ thông dân tộc nội trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật được tối đa 2,2 giáo viên/lớp. Riêng lớp chuyên tại trường THPT chuyên được bố trí tối đa 3 giáo viên/lớp.