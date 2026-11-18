Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đồng chí Lê Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cùng đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã tới thăm, chúc mừng Bộ GD&ĐT nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đoàn cũng đã gửi tới Bộ GD&ĐT lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đón tiếp đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tại Bộ GD&ĐT có Thứ trưởng Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên và lãnh đạo các đơn vị của Bộ.

Thay mặt lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lê Khánh Toàn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng toàn thể ngành Giáo dục nhân dịp 20/11.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Văn phòng Trung ương Đảng nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chia sẻ về công tác phối hợp giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ GD&ĐT thời gian qua với nhiều kết quả tốt đẹp, đồng chí Lê Khánh Toàn mong muốn hai bên tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới để các nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo được triển khai hiệu quả, đáp ứng sự mong đợi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bày tỏ xúc động, trân trọng trước sự quan tâm, tình cảm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng Văn phòng Trung ương Đảng, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT gửi lời cảm ơn trân trọng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng.

Báo cáo sơ bộ về tình hình công tác của ngành Giáo dục, các nhiệm vụ trọng tâm đang thực hiện nhằm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng khẳng định, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục nỗ lực để triển khai hiệu quả Nghị quyết 71-NQ/TW và các Nghị quyết của Trung ương; đồng thời, mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của Văn phòng Trung ương Đảng để ngành Giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ.