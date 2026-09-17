Bộ GD-ĐT đổi lộ trình 'siết' phương thức xét tuyển đại học

Bộ GD-ĐT vừa công bố bản dự thảo mới về Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư của Bộ GD-ĐT ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học.

Dự thảo này đã điều chỉnh so với nội dung công bố trên Cổng thông tin của Bộ vào đầu giờ chiều nay.

Theo điều chỉnh mới nhất, Bộ GD-ĐT vẫn giới hạn phương thức xét tuyển đại học nhưng sẽ theo lộ trình. Năm 2027, các cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh và mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng 3 phương thức tuyển sinh.

Đến năm 2028, mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng 1 phương thức tuyển sinh, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Với thay đổi này của Bộ GD-ĐT, từ năm 2028, bên cạnh phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển, mỗi ngành đào tạo của một trường đại học chỉ được dùng một phương thức là xét điểm thi tốt nghiệp THPT, hoặc điểm thi đánh giá năng lực, hoặc học bạ, thay vì được dùng đồng thời như hiện nay.

Phụ huynh, thí sinh tham khảo thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học - cao đẳng 2026. Ảnh: Xuân Quý

Bộ GD-ĐT yêu cầu mỗi phương thức tuyển sinh phải bảo đảm cơ hội cho tất cả các thí sinh tham gia xét tuyển, quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách thức tính điểm xét bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển.

Dự thảo cũng quy định, nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển của phương thức tuyển sinh đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30.

Trường hợp thí sinh không có điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp của phương thức tuyển sinh thì sử dụng tổng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác do Hiệu trưởng cơ sở đào tạo quyết định và thông báo tại Thông báo tuyển sinh đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30.

Các nguồn xét tuyển khác gồm: Thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT; Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có 36 tháng kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nhưng không có bằng THPT và có 24 tháng kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; Người dự tuyển có kết quả thi tốt nghiệp trung học nghề đạt mức điểm do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thông báo trước ngày 28/2 hằng năm được đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học cùng nhóm ngành đào tạo.

Tại dự thảo, Bộ GD-ĐT cũng sắp xếp và đưa ra danh sách 11 phương thức xét tuyển, thay vì 19 phương thức như ở quy định trước đây. Cụ thể như sau: