Bộ GD-ĐT đổi lộ trình dự kiến siết phương thức xét tuyển đại học

Tối 17/9, Bộ GD-ĐT đã có bản dự thảo mới về thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học.

Bản dự thảo mới này đã có những điều chỉnh so với nội dung công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT trước đó.

Theo đó, Bộ GD-ĐT vẫn giới hạn phương thức xét tuyển đại học nhưng theo lộ trình.

Cụ thể, từ năm 2027, các trường được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh; mỗi ngành, chương trình đào tạo sử dụng 3 phương thức (thay vì chỉ 1 phương thức như bản dự thảo trước), không bao gồm xét tuyển thẳng và xét nhóm cử tuyển.

Từ năm 2028, Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ áp dụng việc các trường chỉ được dùng 1 phương thức tuyển sinh với mỗi ngành, chương trình đào tạo.

Bản dự thảo mới vẫn đưa ra quy định mỗi phương thức tuyển sinh phải bảo đảm cơ hội cho tất cả thí sinh tham gia xét tuyển, quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách thức tính điểm xét bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển.

Như vậy, nếu dự thảo thông tư được thông qua và ban hành, với ngành học A bất kỳ của trường đại học B, từ năm 2028, chỉ được dùng 1 phương thức là xét điểm thi tốt nghiệp THPT, hoặc xét học bạ, hoặc bằng đánh giá năng lực,... thay vì được xét tuyển đồng thời bằng nhiều phương thức như hiện nay.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huy.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đưa quy định nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển của phương thức tuyển sinh đạt tối thiểu 15 điểm theo thang 30. Trường hợp thí sinh không có điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp của phương thức tuyển sinh thì sử dụng tổng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác do Hiệu trưởng cơ sở đào tạo quyết định và thông báo.

Bộ GD-ĐT cũng sắp xếp và đưa ra danh sách 11 phương thức xét tuyển, thay vì 19 phương thức như ở quy định trước đây. Bộ GD-ĐT lấy ý kiến cho dự thảo này đến hết ngày 23/9.