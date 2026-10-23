Bộ GD&ĐT đề xuất thi lớp 10 chỉ với 2 môn Toán và Ngữ văn

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông để lấy ý kiến của người dân và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Bộ GD&ĐT đề xuất thi lớp 10 chỉ với hai môn Toán và Ngữ văn. Ảnh minh họa

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất điều chỉnh số môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, theo hướng chỉ tổ chức thi 2 môn Toán và Ngữ văn thay vì 3 môn như hiện nay.

Theo dự thảo, việc tuyển sinh vào lớp 10 được thực hiện theo ba phương thức, gồm xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

Đối với phương thức thi tuyển, học sinh sẽ tham gia 2 bài thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Trong đó, thời gian làm bài môn Ngữ văn là 120 phút, còn môn Toán được tổ chức với thời lượng 90 phút hoặc 120 phút.

Nội dung các bài thi phải bảo đảm không vượt quá yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở.

Trường THPT chuyên vẫn tổ chức thi thêm môn chuyên

Riêng đối với tuyển sinh vào các trường THPT chuyên, ngoài 2 môn Toán và Ngữ văn, học sinh phải tham gia thêm bài thi môn chuyên tương ứng.

Theo dự thảo, mỗi môn chuyên sẽ có một đề thi riêng, được xây dựng trên cơ sở chương trình môn học cấp trung học cơ sở, đồng thời phải bảo đảm yêu cầu tuyển chọn những học sinh có năng khiếu và năng lực phù hợp với môn chuyên đăng ký.

Quy định này nhằm phân biệt giữa phương thức tuyển sinh vào các trường THPT thông thường với việc lựa chọn học sinh vào các lớp chuyên.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thi tuyển

Dự thảo quy định sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 đối với các cơ sở giáo dục được giao quản lý.

Các nội dung liên quan đến cách tính điểm tuyển sinh, nguyên tắc xác định và công bố điểm chuẩn, xét tuyển bổ sung, thời hạn và trình tự phúc khảo, phương án xử lý sự cố trong kỳ thi phải được quy định cụ thể, đồng thời công khai trong kế hoạch tuyển sinh.

Đối với các trường phổ thông thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đại học, trường đại học hoặc viện nghiên cứu có tổ chức tuyển sinh riêng, việc thi tuyển được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan trực tiếp quản lý hoặc theo quy định của sở giáo dục và đào tạo nơi trường đặt trụ sở.

Trước khi công bố dự thảo để lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành lấy ý kiến của các sở giáo dục và đào tạo về những nội dung liên quan.

Như vậy, phương án thi tuyển sinh lớp 10 chỉ với 2 môn Toán và Ngữ văn hiện vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến, chưa phải quy định chính thức được áp dụng. Việc tổ chức tuyển sinh trong thời gian tới sẽ căn cứ vào quy chế được cơ quan có thẩm quyền ban hành.