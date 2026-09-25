Bộ GD&ĐT đề xuất thi lớp 10 chỉ 2 môn Toán và Ngữ văn

Cụ thể, tại Điều 15, dự thảo quy định số môn thi đối với tuyển sinh THPT công lập gồm 2 môn: Toán và Ngữ văn. Trong đó, môn Ngữ văn dự kiến có thời gian làm bài 120 phút, trong khi môn Toán có thời gian làm bài từ 90-120 phút.

Đối với tuyển sinh THCS, tại các cơ sở có tổ chức thi tuyển đánh giá năng lực, số môn thi gồm Toán và Tiếng Việt.

Thí sinh Gia Lai tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Ảnh: H.H

Trong khi đó, quy định hiện hành tại Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT áp dụng cho tuyển sinh năm học 2026-2027 quy định kỳ thi tuyển sinh THPT gồm môn Ngữ văn, Toán và 1 môn thi hoặc bài thi thứ ba do Sở GD&ĐT lựa chọn.

Theo Bộ GD&ĐT, dự thảo Thông tư mới được xây dựng nhằm rà soát, hoàn thiện các quy định về tuyển sinh trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Bên cạnh phương án về số môn thi, Bộ cũng đề nghị các địa phương góp ý về việc phân định giữa tiếp nhận học sinh đầu cấp và tuyển sinh học sinh đầu cấp; đồng thời làm rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND cấp xã và các cơ sở giáo dục.

Dự thảo cũng đặt vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số trong công tác tuyển sinh; đồng thời lấy ý kiến về tính khả thi của các quy định liên quan đến thi tuyển THCS, THPT và những khó khăn phát sinh từ thực tế.

Nếu được thông qua, đây sẽ là thay đổi đáng chú ý trong tuyển sinh THPT công lập, khi kỳ thi chuyển từ 3 môn/bài thi xuống còn 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn.