Bộ GD&ĐT đề xuất quy định mới về giờ làm việc, nghỉ hè của giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học và Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dự bị đại học nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học để lấy ý kiến, trong đó dự kiến thời gian làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên bảo đảm 40 giờ/tuần.

Trong 40 giờ làm việc mỗi tuần, thời gian giảng dạy trên lớp chiếm tối đa 40%; thời gian chuẩn bị bài giảng và đánh giá người học tối đa 40%; thời gian tham gia hoạt động chuyên môn, học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học (nếu có) và các hoạt động hành chính khác (nếu có) tối thiểu 20%.

Đây là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT đưa ra quy định "cứng" về số giờ làm việc của giáo viên trong tuần. Trước đây, định mức này chỉ áp dụng với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Quy định mới về thời gian làm việc của giáo viên có gì đáng chú ý?

Theo dự thảo, thời gian làm việc trong năm học của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên trường phổ thông là 42 tuần.

Trong đó, số tuần giảng dạy các nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông là 37 tuần (gồm 35 tuần thực dạy và 2 tuần dự phòng); 3 tuần học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ; 2 tuần chuẩn bị năm học mới và tổng kết năm học.

Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp như phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học, số tuần giảng dạy các nội dung giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông được tính thế nào?

Theo dự thảo, định mức tiết dạy trong 1 năm học được xác định = định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần nhân với số tuần giảng dạy các nội dung giáo dục trong chương trình (không bao gồm số tuần dự phòng).

Định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần đối với giáo viên trường tiểu học là 24 tiết, giáo viên trường THCS là 20 tiết, giáo viên trường THPT là 19 tiết.

Riêng với trường dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, giáo viên tiểu học là 22 tiết, giáo viên THCS là 18 tiết, giáo viên THPT là 17 tiết.

Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh dạy từ 6 đến 8 tiết.

Giáo viên được nghỉ hằng năm bao nhiêu ngày theo đề xuất mới?

Theo dự thảo, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm:

- Thời gian nghỉ hè thực hiện theo Nghị định 93/2026/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo. Trong thời gian nghỉ hè, giáo viên có trách nhiệm tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm và tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh khi cơ quan có thẩm quyền triệu tập.

- Thời gian nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội.

- Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ của giáo viên phù hợp, đúng quy định, bảo đảm khung thời gian năm học.

Trường hợp thời gian nghỉ hè và thời gian nghỉ thai sản của giáo viên nữ có giai đoạn trùng nhau, tổng thời gian nghỉ của giáo viên gồm:

- Thời gian nghỉ thai sản đủ theo quy định.

- Thời gian nghỉ hè ngoài thời gian nghỉ thai sản (trước hoặc sau thời gian nghỉ thai sản).

Trường hợp thời gian nghỉ hè ít hơn số ngày nghỉ hằng năm theo Bộ luật Lao động, giáo viên được nghỉ thêm số ngày còn thiếu để bảo đảm đủ số ngày nghỉ theo quy định. Thời gian nghỉ thêm được sắp xếp linh hoạt theo thỏa thuận giữa hiệu trưởng và giáo viên.

Dự thảo thông tư hiện đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến trước khi hoàn thiện, ban hành, hướng tới quy định rõ hơn về thời gian làm việc và chế độ nghỉ ngơi của giáo viên phổ thông.

Lần đầu tiên, Bộ GD&ĐT dự kiến quy định cụ thể thời gian làm việc 40 giờ mỗi tuần đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên phổ thông, đồng thời làm rõ chế độ nghỉ hằng năm của nhà giáo. Những đề xuất này được kỳ vọng góp phần minh bạch hóa khối lượng công việc, bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện để giáo viên cân đối giữa giảng dạy, phát triển chuyên môn và nghỉ ngơi.