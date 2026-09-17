Bộ GD&ĐT đề xuất điều chỉnh phương thức tuyển sinh đại học

Ngày 17/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học và sau đại học.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo là đề xuất mỗi trường đại học sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh và mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng 3 phương thức tuyển sinh áp dụng từ năm 2027 và 1 phương thức tuyển sinh áp dụng từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Như vậy, nếu dự thảo được thông qua và ban hành, từ năm 2028, một trường lựa chọn điểm thi tốt nghiệp THPT làm phương thức tuyển sinh vào một ngành thì sẽ không đồng thời sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc kết quả học tập THPT để xét tuyển vào chính ngành đó.

Quy định mới sẽ tạo sự khác biệt so với mùa tuyển sinh đại học năm 2026. Theo quy định đang áp dụng, mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh nhưng không giới hạn số phương thức xét tuyển đối với từng ngành.

Cũng theo dự thảo, mỗi phương thức tuyển sinh gắn với một mã số và phải bảo đảm cơ hội cho tất cả các thí sinh tham gia xét tuyển, quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách thức tính điểm xét tuyển bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển.

11 mã phương thức xét tuyển được Bộ GD&ĐT dự kiến (Ảnh chụp màn hình).

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đưa quy định, nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển của phương thức tuyển sinh đạt tối thiểu 15 điểm theo thang 30.

Trường hợp thí sinh không có điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp của phương thức tuyển sinh thì sử dụng tổng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác do Hiệu trưởng cơ sở đào tạo quyết định và thông báo.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư. Thời gian góp ý kéo dài đến hết ngày 23/9.