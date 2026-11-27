Bộ GDĐT đề xuất nhiều thay đổi trong quy trình tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2027. Ảnh minh hoạ: CTV

Ngày 26/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đăng tải dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 cơ bản giữ ổn định như năm 2026. Các nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo chủ yếu tập trung vào quy trình tổ chức thi, nhằm tăng cường an ninh, an toàn, nâng cao hiệu quả giám sát và phòng ngừa các sai sót trong quá trình tổ chức.

Bổ sung camera, siết chặt quy trình tại điểm thi

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất bổ sung hệ thống camera tại các điểm thi. Camera phải bảo đảm khả năng bao quát, giám sát và ghi nhận đầy đủ hình ảnh quá trình lưu trữ đề thi, bài thi; quá trình làm bài của thí sinh và giám thị; việc vận chuyển đề thi, bài thi giữa phòng trực và các phòng thi.

Dự thảo cũng quy định không được lợi dụng camera để xem đề thi, bài thi trong thời gian thí sinh làm bài.

Về bố trí thí sinh, khi sắp xếp điểm thi và phòng thi, thí sinh đến từ tối thiểu hai trường THPT phải được trộn chung, đồng thời bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại. Trường hợp điều kiện đi lại không cho phép thực hiện việc trộn thí sinh giữa các trường, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh sẽ xem xét, quyết định và triển khai thêm các giải pháp bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Đối với nhân sự tại điểm thi, dự thảo quy định những người thuộc cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi chỉ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cơ sở vật chất. Trong thời gian thí sinh dự thi, Phó Trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất được phép ở lại khu vực thi; những người phục vụ còn lại của cơ sở giáo dục phải ra khỏi khu vực này.

Đáng chú ý, giám thị tại mỗi điểm thi phải được điều động từ ít nhất ba cơ sở giáo dục phổ thông khác nhau. Trong đó, Giám thị 1, Giám thị 2 và Giám thị 3 không được cùng công tác tại một cơ sở giáo dục phổ thông.

Dự thảo cũng yêu cầu Trưởng điểm thi chỉ đạo rà soát toàn bộ khu vực thi trước và sau mỗi buổi thi, kiểm tra các vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi. Các phòng tại điểm thi phải luôn được khóa, niêm phong khi không sử dụng.

Làm rõ trách nhiệm, tăng cường giám sát các khâu tổ chức thi

Bên cạnh các yêu cầu về cơ sở vật chất và nhân sự, dự thảo bổ sung điều khoản giải thích từ ngữ, nguyên tắc làm việc đối với những người tham gia tổ chức kỳ thi.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi, các ban thuộc Hội đồng thi và điểm thi được điều chỉnh theo nguyên tắc "6 rõ", gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Đây là cơ sở để tăng cường trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kỳ thi được thực hiện chặt chẽ.

Dự thảo cũng quy định thẻ đeo của tất cả những người thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi phải có ảnh và đầy đủ thông tin, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Một thay đổi đáng chú ý khác liên quan đến nhiệm vụ của giảng viên các cơ sở giáo dục đại học được điều động tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi. Theo dự thảo, giảng viên sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát coi thi, chấm thi và phúc khảo bài thi thay cho nhiệm vụ kiểm tra như hiện nay.

Cụ thể, ở khâu coi thi, mỗi điểm thi có một thành viên giám sát tại phòng trực điểm thi; mỗi giảng viên phụ trách giám sát từ 4 đến 6 phòng thi.

Ở khâu chấm thi, số lượng giảng viên tham gia giám sát được giữ như số lượng thành viên đoàn kiểm tra trước đây, với 5 giảng viên tại mỗi Hội đồng thi. Giảng viên cũng được phân công tham gia giám sát quá trình phúc khảo bài thi.

Việc chuyển từ nhiệm vụ kiểm tra sang giám sát được kỳ vọng góp phần tăng cường sự theo dõi trực tiếp, liên tục đối với các khâu tổ chức thi, đồng thời nâng cao tính khách quan và minh bạch.

Rà soát các quy định liên quan đến kỳ thi

Ngoài những nội dung trên, dự thảo Thông tư còn cập nhật quy định về cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và bằng tốt nghiệp THPT theo các văn bản thay thế của Bộ GD&ĐT.

Các quy định về chế độ ưu tiên cũng được rà soát nhằm loại bỏ những văn bản đã hết hiệu lực. Đồng thời, thời hạn lưu trữ tài liệu liên quan đến kỳ thi được điều chỉnh theo các nội dung đã quy định tại Thông tư số 08/2025/TT-BGDĐT.

Dự thảo Thông tư hiện được Bộ GD&ĐT công bố để lấy ý kiến góp ý. Những điều chỉnh được đề xuất tập trung vào tăng cường an ninh, an toàn, phân định rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu quả giám sát, hướng tới tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 nghiêm túc, khách quan và minh bạch.