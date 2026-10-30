Bộ GD&ĐT: Đề kiểm tra chung lớp 5, 9, 12 để phát hiện dấu hiệu 'làm đẹp điểm số'

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về đánh giá học sinh tiểu học, THCS và THPT, có hiệu lực từ 1/12 tới.

Bộ giao các Sở GD&ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định, cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn với một số môn học đánh giá bằng điểm số do sở lựa chọn. Việc kiểm tra phải được thông báo trước và tổ chức vào cuối học kỳ I, cuối năm học đối với lớp 5; cuối học kỳ I và II đối với lớp 9, lớp 12.

Kiểm tra chung để ngăn ‘làm đẹp điểm số’

Trao đổi với PV Báo Điện tử VTC News, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT), cho biết việc kiểm tra, đánh giá trên quy mô rộng nhằm bảo đảm kết quả học tập của học sinh khách quan, công bằng và phản ánh đúng thực chất, khắc phục bệnh thành tích và tình trạng làm đẹp điểm số.

Thay vì chỉ dựa vào kết quả đánh giá riêng của từng trường, ngành Giáo dục sẽ có thêm dữ liệu để đối chiếu, nhận diện những dấu hiệu bất thường và giám sát chất lượng dạy học.

Bộ GD&ĐT lý giải việc ra đề kiểm tra chung các lớp cuối cấp giúp phát hiện tình trạng “làm đẹp điểm số”. (Ảnh minh họa: AI)

Về quy định mới, đại diện Bộ GD&ĐT nhấn mạnh đây là hoạt động kiểm tra định kỳ theo quy định, không phải tổ chức thêm kỳ thi mới.

Lý giải việc cần có đề kiểm tra chung, ông Thái Văn Tài cho rằng khi các cơ sở giáo dục cùng thực hiện kiểm tra theo đề chung, ngành Giáo dục sẽ có thêm cơ sở phân tích, đối chiếu kết quả giữa các trường, thay vì chỉ tiếp nhận những con số đánh giá riêng lẻ.

“Muốn quản lý chất lượng thực chất thì cần có thông tin đủ tin cậy, có cơ chế đối chiếu, giám sát và kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường; đồng thời khắc phục bệnh thành tích và ngăn chặn việc can thiệp trái quy định làm sai lệch kết quả học tập”, ông Tài nói.

Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của quy định mới. Việc kiểm tra chung không chỉ nhằm khắc phục tình trạng “làm đẹp điểm số”, mà còn giúp cơ quan quản lý đánh giá sát hơn việc thực hiện chương trình, nhận diện những hạn chế trong dạy học để có giải pháp điều chỉnh.

Mục tiêu cuối cùng không phải là làm cho điểm số cao hơn hay thấp đi, mà là bảo đảm điểm số và nhận xét phản ánh trung thực kết quả học tập

Ông Thái Văn Tài

Chống bệnh thành tích không chỉ bằng đề kiểm tra chung

Ông Thái Văn Tài lưu ý không thể mặc nhiên coi chênh lệch kết quả giữa các trường là bằng chứng của việc nâng điểm hoặc vi phạm.

“Kiểm tra định kỳ chung ở một số môn, khối lớp sẽ tạo thêm căn cứ đối chiếu, phân tích kết quả; qua đó giúp cơ quan quản lý và nhà trường nhận diện những dấu hiệu cần xem xét, nhưng không mặc nhiên coi chênh lệch kết quả là bằng chứng của việc nâng điểm hay vi phạm.

Mọi dấu hiệu bất thường cần được xác minh khách quan, dựa trên dữ liệu và quy trình kiểm tra phù hợp”, ông Tài nhấn mạnh.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả học tập được đặt trong yêu cầu chấn chỉnh bệnh thành tích và bảo đảm tính trung thực trong giáo dục.

Theo ông Thái Văn Tài, muốn giải quyết căn cơ bệnh thành tích không thể chỉ trông chờ vào một đề kiểm tra chung hay giải pháp kỹ thuật. Cần thực hiện đồng bộ việc đổi mới dạy và học, nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá, tăng trách nhiệm của người đứng đầu, minh bạch quy trình và kết quả, sử dụng dữ liệu để phát hiện dấu hiệu bất thường, đồng thời xử lý nghiêm hành vi cố tình làm sai lệch kết quả.

Lãnh đạo Vụ Giáo dục Phổ thông cũng lưu ý đánh giá thực chất không có nghĩa là tăng độ khó của bài kiểm tra hay chỉ tập trung vào điểm số. Đánh giá phải giúp học sinh biết mình đã đạt được gì, còn hạn chế ở đâu và cần tiếp tục cố gắng thế nào. Những học sinh còn khó khăn phải được hỗ trợ để tiến bộ, chứ không phải bị gắn nhãn hoặc so sánh máy móc với các bạn.

“Mục tiêu cuối cùng không phải là làm cho điểm số cao hơn hay thấp đi, mà là bảo đảm điểm số và nhận xét phản ánh trung thực kết quả học tập; mỗi học sinh được đánh giá công bằng, được hỗ trợ để tiến bộ và được phát triển đúng năng lực của mình”, ông Tài nhấn mạnh.