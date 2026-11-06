Bộ GD-ĐT đặt hàng xây dựng nền tảng phát triển giáo dục thông minh quốc gia

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Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố quyết định số 3190/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng “Phát triển nền tảng giáo dục thông minh quốc gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát và hệ thống thực-ảo” thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược để tuyển chọn thực hiện.

Mục tiêu là nghiên cứu, phát triển và làm chủ 3 nhóm công nghệ lõi: trí tuệ nhân tạo (AI) giáo dục có kiểm soát; công nghệ thực-ảo và mô phỏng số; hạ tầng dữ liệu giáo dục và chuẩn liên thông, theo định hướng “Make in Vietnam”. Từ đó tạo lập nền tảng giáo dục thông minh quốc gia dùng chung và các sản phẩm công nghệ chiến lược (gia sư AI tiếng Việt; hệ thống thực-ảo Eduverse) đạt mức sẵn sàng công nghệ TRL 7.

Nền tảng phải được thử nghiệm có kiểm soát và chứng minh hiệu quả trong môi trường giáo dục thực tế, trước mắt ưu tiên giáo dục phổ thông; bảo đảm chủ quyền dữ liệu, tự chủ công nghệ, có khả năng nhân rộng, chuyển giao, thương mại hóa.

Việc phát triển nền tảng cũng phải đáp ứng mục tiêu nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên, giảng viên trong ứng dụng AI và công nghệ thực - ảo vào dạy học; góp phần đổi mới phương thức dạy và học, giảm tải cho giáo viên và phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược.

Với các mục tiêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ 12 yêu cầu đối với nền tảng giáo dục thông minh quốc gia. Cụ thể như phải có hệ thống gia sư AI tiếng Việt cho giáo dục phổ thông (gồm trợ lý học tập cho học sinh và trợ lý giảng dạy cho giáo viên) đáp ứng hiệu quả sư phạm, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018 và văn hóa Việt Nam. Hệ thống gia sư phải có tỷ lệ phản hồi đúng từ 95% trở lên, được thí điểm tại tối tiểu 30 trường với 20.000 học sinh, mức độ chấp nhận từ 80% trở lên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu nền tảng phải có hệ thống thực - ảo Eduverse (gồm lõi XR trên nền web hỗ trợ AR, VR, MR và lõi mô phỏng số chuyên ngành). Hệ thống này phải có lõi công nghệ thực - ảo trên nền web (WebXR), hỗ trợ trải nghiệm AR, VR trên máy tính, thiết bị di động và thiết bị thực tế ảo tương thích; bộ công cụ tạo lập học liệu no-code/low-code; tích hợp với nền tảng giáo dục thông minh quốc gia; có tối thiểu 30 học liệu thực - ảo phục vụ giáo dục phổ thông (tối thiểu 15 học liệu Lịch sử - Địa lý - Văn hóa, tối thiểu 15 học liệu STEM); 4 phân hệ phòng thí nghiệm ảo (nhà máy số, robot học, quang điện tử, khí động học) với tối thiểu 20 bài thí nghiệm, thực hành…

Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan thông báo công khai kế hoạch đặt hàng để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn; tổ chức xét đặt hàng thông qua tổ đánh giá năng lực, tổ rà soát kinh phí và hội đồng xét đặt hàng để tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện; trình phê duyệt tổ chức chủ trì, kinh phí, thời gian thực hiện và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đặt yêu cầu thời gian thực hiện không quá 36 tháng kể từ khi hợp đồng thực hiện nhiệm vụ được ký kết. Các đơn vị phụ trách của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá kết quả tại các mốc đánh giá; theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định./.