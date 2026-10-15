Bộ GD&ĐT đánh giá công tác pháp chế quý III

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên cho biết: “Hội thảo hôm nay nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật, nhận diện những khó khăn, điểm nghẽn và thống nhất giải pháp hoàn thành Chương trình soạn thảo năm 2026; đồng thời chuẩn bị tốt hơn các nhiệm vụ thể chế trong thời gian tới”.

Theo báo cáo tại Hội thảo, trong Chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật Quý III/2026, Bộ GDĐT đã ban hành 43 văn bản và trình cấp có thẩm quyền 4 văn bản, đạt tỷ lệ 88,7%. Kết quả này cao hơn mức 73% của Quý I/2026 và 76,8% của Quý II/2026; đồng thời cao hơn kết quả cùng kỳ năm 2024 (40%) và năm 2025 (41,2%).

Quang cảnh cuộc họp.

Sau khi lắng nghe ý kiến báo cáo của các vụ, cục, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên lưu ý các đơn vị thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi khối lượng nhiệm vụ còn rất lớn, đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tổ chức thực hiện, tăng cường phối hợp trong quá trình xây dựng và hoàn thiện văn bản. Đồng thời, các đơn vị phải bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng và tính khả thi của từng văn bản.

Ngay sau cuộc họp, đề nghị các đơn vị rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ được giao, cập nhật tiến độ, xác định rõ những công việc cần ưu tiên và tập trung triển khai thực hiện. Vụ Pháp chế tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình và kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề cần xem xét, chỉ đạo.