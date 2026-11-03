Quyết định này thay thế Quyết định 1835/QĐ-BGDĐT ngày 9/6/2021 và Quyết định 2914/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng GD-ĐT phê duyệt danh sách các cơ sở tham gia đào tạo và các ngành đào tạo theo Đề án 89; có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Theo đó, danh sách này gồm 116 ngành đào tạo như sau:

Số liệu 3 năm học gần đây cho thấy, tỷ lệ thực hiện chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ tăng dần, nhưng vẫn còn khoảng cách khá lớn so với số chỉ tiêu được giao.

Cụ thể, năm học 2023-2024, các cơ sở đào tạo được giao 7.158 chỉ tiêu tiến sĩ, nhưng chỉ thực hiện 3.376, đạt 47,16%.

Năm học 2024-2025, chỉ tiêu giảm nhẹ còn 7.068, trong khi số thực hiện tăng lên 4.077, đạt 57,68%. Đến năm học 2025-2026, chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ tăng mạnh lên 9.083, số thực hiện đạt 5.687, tương đương 62,61%.

Như vậy, trong 3 năm, tỷ lệ thực hiện chỉ tiêu tiến sĩ tăng hơn 15%, từ 47,16% lên 62,61%. Tuy nhiên, năm học 2025-2026 vẫn còn 3.396 chỉ tiêu, tương đương 37,39%, chưa được thực hiện.