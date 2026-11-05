Bộ GD-ĐT: Công bố 116 ngành đào tạo tiến sĩ

Theo thông tin, Quyết định này thay thế Quyết định số 1835/QĐ-BGDĐT ngày 09/6/2021 và Quyết định số 2914/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo theo Đề án 89 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2027.

Sinh viên một trường đại học tại Hà Nội trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Nguyễn Liên

116 ngành đào tạo tiến sĩ trong danh sách trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ khoa học cơ bản, kỹ thuật đến giáo dục, kinh tế và nông nghiệp.

Một số ngành đặc thù chỉ có ít cơ sở đủ điều kiện đào tạo. Ngành Thú y là ví dụ, với ba cơ sở: Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Danh sách 116 ngành đào tạo tiến sĩ ở các cơ sở giáo dục trong nước: