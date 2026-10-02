Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT giao Vụ Giáo dục Phổ thông là đầu mối, chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa năm học 2026-2027, chỉ đạo, hướng dẫn giải pháp hỗ trợ học tập, tăng cường sử dụng sách điện tử.

Vụ Giáo dục Phổ thông cũng được giao xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, hoàn thiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029. Đồng thời, Vụ nghiên cứu, đề xuất cơ sở pháp lý, cơ chế xác định bản quyền sách giáo khoa là tài sản của Nhà nước, do Bộ GDĐT chỉ đạo biên soạn.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng SGK; rà soát công tác phát hành, cung ứng, cắt giảm khâu trung gian; nghiên cứu việc giao các địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành sách giáo khoa, bảo đảm tiết giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước và tiền mua sách giáo khoa của học sinh.

Ban Quản lý các dự án chủ trì tổ chức tiếp nhận, quản lý và giữ bản quyền bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc (tiếp nhận chuyển giao quyền tác giả từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về Bộ GDĐT; quản lý hồ sơ, bản thảo gốc, dữ liệu số; đăng ký quyền tác giả theo quy định); xây dựng phương án, cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng bản quyền phục vụ phát hành miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh theo lộ trình quy định.

Bảo đảm truy cập miễn phí bản điện tử sách giáo khoa

Phía Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bảo đảm truy cập miễn phí bản điện tử sách giáo khoa; thực hiện chuyển giao bản quyền bộ sách giáo khoa theo phương án được Bộ trưởng phê duyệt; phối hợp xây dựng phương án đổi mới phát hành, cắt giảm khâu trung gian.

Bộ GD&ĐT chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới sử dụng thống nhất toàn quốc.

Bộ GD&ĐT cho biết, nội dung trên được thực hiện sau Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Thông báo số 494/TB-VPCP ngày 22.9.2026 của Văn phòng Chính phủ về cung ứng SGK, rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Yêu cầu đặt ra là phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện, trình độ phát triển KTXH, đáp ứng yêu cầu thực tiễn dạy và học của đa số giáo viên, học sinh của các vùng, miền; không để chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông có nhiều kiến thức chuyên sâu, gây áp lực cho công tác dạy và học, không thực sự cần thiết đối với mặt bằng giáo dục phổ thông (mà để dành cho tài liệu tham khảo nâng cao của các môn học); đồng thời góp phần giảm áp lực thi cử, tuyển sinh như trong thời gian vừa qua.

Bộ GD&ĐT tập trung xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phân công nhiệm vụ với lộ trình cụ thể để hoàn thành bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2028-2029, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học thực chất, giảm áp lực thi cử, dạy thêm, học thêm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10.2026.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về sách giáo khoa, trước hết là về bản quyền theo tinh thần bản quyền sách giáo khoa là của Nhà nước.