Bộ GD-ĐT chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới, dùng từ năm học 2028-2029

Nội dung này được nêu trong chỉ đạo của Bộ hôm 30/9 với các đơn vị trực thuộc. Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu Vụ Giáo dục Phổ thông xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông để hoàn thành bộ SGK mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029. Đồng thời Vụ Giáo dục Phổ thông cũng được giao nghiên cứu, đề xuất cơ sở pháp lý, cơ chế xác định bản quyền SGK là tài sản của Nhà nước, do Bộ GD-ĐT chỉ đạo biên soạn.

Ban Quản lý các dự án của Bộ được giao chủ trì tổ chức tiếp nhận, quản lý và giữ bản quyền bộ SGK sử dụng thống nhất toàn quốc (tiếp nhận chuyển giao quyền tác giả từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về Bộ GD-ĐT. Đồng thời, quản lý hồ sơ, bản thảo gốc, dữ liệu số; đăng ký quyền tác giả theo quy định); xây dựng phương án, cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng bản quyền phục vụ phát hành miễn phí SGK cho tất cả học sinh theo lộ trình quy định.

Học sinh một trường tiểu học phía Bắc. Ảnh: Thanh Hùng

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng SGK; rà soát công tác phát hành, cung ứng, cắt giảm khâu trung gian; nghiên cứu việc giao các địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành SGK, bảo đảm tiết giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước và tiền mua SGK của học sinh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bảo đảm truy cập miễn phí bản điện tử SGK; thực hiện chuyển giao bản quyền bộ SGK theo phương án được Bộ trưởng phê duyệt; phối hợp xây dựng phương án đổi mới phát hành, cắt giảm khâu trung gian.

Lộ trình này được triển khai theo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại thông báo về cung ứng SGK, rà soát chương trình, SGK phổ thông.