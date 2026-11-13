Bộ GD&ĐT chốt bỏ điểm cộng IELTS từ năm 2028, siết phương thức xét tuyển đại học

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học.

Thí sinh dự kỳ thi để tuyển sinh đại học năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế/VNN

Thông tư được công bố ngày 13-11-2026, có hiệu lực từ ngày 11-11-2026; riêng các điều khoản sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định siết chặt việc cộng điểm trong xét tuyển đại học, đặc biệt đối với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS và các thành tích bổ sung do cơ sở đào tạo tự quy định.

Theo đó, đối với năm tuyển sinh 2027, những cơ sở đào tạo đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh theo quy định từ năm 2026 trở về trước được quyết định tiếp tục áp dụng. Tuy nhiên, tổng điểm cộng không được vượt quá 0,5 điểm trên thang điểm 30 và các trường phải giải trình việc sử dụng khoản điểm này.

Từ năm tuyển sinh 2028, các cơ sở đào tạo không được sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh. Quy định này đồng nghĩa với việc thí sinh không còn được cộng thêm điểm thưởng nhờ sở hữu chứng chỉ IELTS, thành tích học sinh giỏi hoặc những tiêu chí bổ sung khác theo chính sách riêng của từng trường.

Trước đó, việc mỗi trường quy định mức cộng điểm khác nhau đối với cùng một loại chứng chỉ ngoại ngữ đã gây ra nhiều ý kiến về tính công bằng. Có trường cộng điểm trực tiếp, trường khác quy đổi chứng chỉ thành điểm môn tiếng Anh, thậm chí có trường áp dụng đồng thời cả 2 hình thức.

Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi, thay thế điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy định và phương án tuyển sinh được công bố công khai của cơ sở đào tạo. Chứng chỉ cũng có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu đầu vào đối với những chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ.

Bên cạnh quy định về điểm cộng, Thông tư mới còn điều chỉnh số lượng phương thức tuyển sinh theo hướng thu hẹp và chuẩn hóa. Cụ thể, mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh.

Đối với từng chương trình, hình thức đào tạo, số phương thức được giới hạn tối đa 3 từ năm 2027 và giảm còn 2 từ năm 2028. Phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển không tính vào giới hạn này.

Các cơ sở đào tạo phải quy định cụ thể trọng số tính điểm của từng hợp phần trong mỗi phương thức; công khai tiêu chí đánh giá, xét tuyển và cách tính điểm. Đồng thời, phải bảo đảm chỉ có 1 thang điểm xét tuyển, tạo điều kiện để những thí sinh có cùng điều kiện được tham gia xét tuyển bình đẳng.

Ngoài ra, Thông tư yêu cầu các trường khai thác dữ liệu tuyển sinh và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm giảm tối đa giấy tờ, thủ tục cho thí sinh. Những hồ sơ, chứng chỉ và kết quả đã có đầy đủ, hợp lệ trên hệ thống dữ liệu tuyển sinh không được yêu cầu thí sinh nộp lại, trừ trường hợp thông tin chưa đầy đủ hoặc cần xác minh.

Với những thay đổi này, Bộ GD&ĐT hướng đến chuẩn hóa công tác tuyển sinh, hạn chế sự khác biệt trong cách đánh giá giữa các trường, đồng thời tăng tính minh bạch và công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của thí sinh.