Bộ GD-ĐT chốt 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh, chương trình đào tạo và công tác tuyển sinh, đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, đại học và sau đại học. Theo đó, Bộ GD-ĐT cũng công bố danh mục các phương thức xét tuyển từ năm tuyển sinh 2027 như sau:

Đối với cơ sở đào tạo sử dụng phương thức kết hợp (mã số 600), cần quy định trọng số của từng hợp phần trong phương thức và bảo đảm các thí sinh tham gia xét tuyển có cùng điều kiện. Trọng số cụ thể do cơ sở đào tạo quyết định.

Ví dụ, phương thức kết hợp mã số 600 gồm 3 phương thức thành phần có mã số 100, 200 và 402, với trọng số lần lượt là 30%, 30% và 40%. Khi đó, điểm xét tuyển được tính theo công thức: Đ₆₀₀ = 0,3 × Đ₁₀₀ + 0,3 × Đ₂₀₀ + 0,4 × Đ₄₀₂.

Trong đó, tổng trọng số của các phương thức thành phần phải bằng 1 (30% + 30% + 40% = 100%).

Theo Thông tư, các cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Trong đó, mỗi chương trình, hình thức đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức từ năm 2027 và tối đa 2 phương thức từ năm 2028. Quy định này không áp dụng đối với phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Thí sinh dự thi năng khiếu để xét tuyển đại học năm 2026.

Đối với các cơ sở đào tạo đã áp dụng điểm cộng trong tuyển sinh theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT từ năm 2026 trở về trước, việc tiếp tục sử dụng điểm cộng trong năm 2027 do cơ sở đào tạo quyết định. Tuy nhiên, tổng điểm cộng không được vượt quá 0,5 điểm trên thang điểm 30 và cơ sở đào tạo phải giải trình về việc sử dụng điểm cộng trong phương thức tuyển sinh.

Từ năm tuyển sinh 2028 trở đi, các cơ sở đào tạo không sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh.