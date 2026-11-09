Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn trước nguy cơ mưa lũ, sạt lở tại miền Trung

Ngày 9/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Công điện số 2298/CĐ-BGDĐT gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 8 đến đêm 11/11/2026, khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến từ 250-450mm, cục bộ trên 700mm. Trong khi đó, phía Nam Quảng Trị, phía Đông Gia Lai và Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ trên 400mm.

Mưa lớn có khả năng gây lũ trên các sông, ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Đặc biệt, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các sông, suối nhỏ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân cũng như hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó trước nguy cơ mưa lũ, sạt lở tại miền Trung. (Ảnh: moet.gov.vn).

Bộ GD&ĐT nhận định, trong bối cảnh tác động của El Nino, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của học sinh, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và việc tổ chức các hoạt động giáo dục.

Thực hiện Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk không chủ quan, mất cảnh giác; chủ động chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra.

Mục tiêu đặt ra là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người học, cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản và trang thiết bị dạy học.

Để chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tập trung triển khai các nội dung sau:

Một là chủ động rà soát lại phương án ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn đối với người, cơ sở vật chất, tài sản và trang thiết bị dạy học; kịp thời di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, bàn ghế và các tài sản khác đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Hai là tổ chức trực ban 24/24 giờ; duy trì liên lạc thường xuyên với chính quyền địa phương, cơ quan khí tượng thủy văn, lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Ba là chỉ đạo các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất; thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, nguy cơ tác động của thiên tai tới phụ huynh, sinh viên, học sinh. Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động giáo dục, trải nghiệm hoặc các hoạt động tập trung đông người tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt hoặc mất an toàn. Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương, quyết định cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong thời gian xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét.

Bốn là thường xuyên cập nhật tình hình, thống kê, đánh giá thiệt hại và chủ động phương án khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, an toàn trường học trong phòng chống mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để chỉ đạo, hỗ trợ xử lý. Đồng thời, gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.