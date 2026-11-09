Bộ GD-ĐT chấn chỉnh bệnh thành tích trong đánh giá, xếp loại học sinh
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 37/CT-TTg về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục. Đáng chú ý, Bộ yêu cầu các địa phương, nhà trường không lấy riêng tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hoặc kết quả thi làm căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bo-gd-dt-chan-chinh-benh-thanh-tich-trong-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-post675066.antd