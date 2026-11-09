Bộ GD-ĐT chấn chỉnh bệnh thành tích trong đánh giá, xếp loại học sinh

Bạo lực gia đình không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những trận đòn. Nhiều tổn thương âm thầm kéo dài bởi nạn nhân sợ hãi, cam chịu và không dám lên tiếng. Phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, kịp thời kết nối hỗ trợ đang trở thành nhiệm vụ quan trọng của cán bộ Hội và cộng đồng, nhất là ở địa bàn vùng cao.