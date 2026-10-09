Bộ GD&ĐT bế mạc Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục năm 2026

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Thu Thủy phát biểu bế mạc.

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục năm 2026 khép lại sau hai ngày diễn ra với nhiều hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ và đối tác quốc tế.

Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục năm 2026 có 70 gian hàng, đón khoảng 2.200 đại biểu và khách tham quan; trong đó có sự tham gia của các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia.

Các gian hàng giới thiệu nhiều công nghệ, giải pháp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục và robot. Hoạt động trình diễn, trải nghiệm trực tiếp tạo điều kiện để đại biểu, giáo viên và học sinh tiếp cận các công nghệ, giải pháp mới phục vụ dạy và học, đồng thời mở rộng kết nối giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Các đại biểu dự lễ bế mạc.

Phát biểu tổng kết, bế mạc Triển lãm, bà Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT, đánh giá Triển lãm đã đạt mục tiêu đề ra, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Sự tham gia của các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ đến từ hơn 40 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế cho thấy giáo dục trong kỷ nguyên số đã trở thành mối quan tâm chung và một không gian hợp tác toàn cầu.

Tại lễ bế mạc, Cục trưởng Nguyễn Thu Thủy đã cảm ơn, tri ân các đơn vị tham gia Triển lãm và các nhà tài trợ, đối tác đồng hành.

Trong hai ngày diễn ra, hơn 20 hội thảo, tọa đàm chuyên đề tập trung vào những vấn đề thời sự của giáo dục và công nghệ như trí tuệ nhân tạo trong dạy và học, lớp học thông minh, quản trị nhà trường số, khảo thí số, chứng chỉ quốc tế, sức khỏe tinh thần cho học sinh, hợp tác đào tạo và kết nối viện, trường, doanh nghiệp. Các phái đoàn quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, định hướng hợp tác với Việt Nam; nhiều cuộc gặp gỡ ngay tại các gian hàng đã mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực.

Nhấn mạnh định hướng sau sự kiện, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế khẳng định đơn vị sẵn sàng làm cầu nối, đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và đối tác quốc tế để công nghệ và hợp tác quốc tế thực sự đi vào từng lớp học, góp phần xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững.