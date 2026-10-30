Bộ GD&ĐT bế mạc tập huấn công tác quốc phòng, phòng chống khủng bố năm 2026

Các đại biểu thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên AK, súng ngắn K54 trong đợt tập huấn.

Ngày 30/10, tại Trường Đại học Quy Nhơn (Gia Lai), Bộ GD&ĐT tổ chức bế mạc tập huấn công tác quốc phòng, quân sự; phòng thủ dân sự; phòng, chống khủng bố năm 2026.

Đợt tập huấn diễn ra từ ngày 27-30/10, với sự tham gia của hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GD&ĐT; lãnh đạo sở GD&ĐT và các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trên cả nước.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt nhiều chuyên đề về tình hình biển, đảo Việt Nam và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa trong ngành Giáo dục; tư duy mới về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối Đại hội XIV của Đảng.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, các đại biểu còn thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên AK, súng ngắn K54; tham quan, nghiên cứu, học tập thực tế tại Trung đoàn Không quân 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Thiếu tướng, TS Trần Ngọc Thanh Phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng, TS Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Bộ GD&ĐT), đánh giá các chuyên đề được Ban Tổ chức lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm tính thực tiễn và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Các báo cáo viên chuẩn bị nội dung công phu, truyền đạt tâm huyết, giúp học viên tiếp thu thêm kiến thức, kinh nghiệm cần thiết.

Để nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự; phòng thủ dân sự; phòng, chống khủng bố trong thời gian tới, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh đề nghị các cán bộ tham gia tập huấn, các sở GD&ĐT và đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Trong đó, cần quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong thực hiện Luật Phòng, chống khủng bố, Luật Phòng thủ dân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Đồng thời, thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự, lực lượng tự vệ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự và cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống khủng bố, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng. Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự, công an địa phương tổ chức tập huấn, luyện tập, diễn tập theo quy định.

Qua đó, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm và khả năng ứng phó của cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên khi có tình huống xảy ra; góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.