Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp mới

Bộ GD-ĐT ban hành quy quy chế tuyển sinh nghề mới: Cơ sở đào tạo phải công khai học phí toàn khóa. Ảnh: TRẦN MẠNH

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quy chế tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp (Thông tư số 76/2026/TT-BGDĐT).

Trong đó, quy chế quy định việc tuyển sinh giáo dục trung học nghề. Đối tượng tuyển sinh là người hoàn thành chương trình giáo dục THCS hoặc tương đương; thời gian tuyển sinh được thực hiện phù hợp với tuyển sinh cấp THPT.

Đối với cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề, cơ sở đào tạo có thể xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp xét tuyển và thi tuyển.

Đối với trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác, tuyển sinh được thực hiện nhiều đợt trong năm theo hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh là người từ đủ 11 tuổi trở lên, có trình độ học vấn phù hợp, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình và nội dung đào tạo.

Quy chế tiếp tục trao quyền tự chủ cho cơ sở đào tạo trong xác định số lượng tuyển sinh nhưng quy định cụ thể hơn cơ chế kiểm soát số lượng thực tuyển và trách nhiệm công khai, giải trình.

Đối với cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề, số lượng thực tuyển hàng năm theo từng nhóm ngành, nghề không vượt quá 120% kế hoạch được xác định từ đầu năm. Đồng thời, cơ sở đào tạo được điều chỉnh số lượng tuyển sinh giữa các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề để đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động và phù hợp với năng lực đào tạo.

Trước khi tuyển sinh, cơ sở đào tạo phải công khai chương trình, hình thức và thời gian đào tạo, văn bằng/chứng chỉ, địa điểm học tập; mức học phí từng ngành, nghề, chương trình; các khoản thu dịch vụ cho từng kỳ học, năm học và cả khóa học; chính sách học bổng, miễn giảm, hỗ trợ học phí; điều kiện học tập, ký túc xá; số lượng, đối tượng, điều kiện, chuẩn đầu vào và hình thức tuyển sinh.

Quy chế cũng đẩy mạnh việc khai thác dữ liệu và thực hiện các thủ tục tuyển sinh trên môi trường số, từ đăng ký dự tuyển, tiếp nhận hồ sơ đến thông báo trúng tuyển và xác nhận nhập học.

Đối với cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề, thí sinh có thể đăng ký trực tuyến trên hệ thống phần mềm tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT hoặc trang thông tin điện tử của trường. Các giấy tờ trong hồ sơ có thể được gửi bản điện tử qua cổng thông tin tiếp nhận của trường.

Đáng chú ý, nhà trường có thể sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia VNeID để kiểm tra, đối chiếu thông tin, thay vì chỉ dựa vào giấy tờ do thí sinh cung cấp…

Các quy định này hướng tới giảm việc phải nộp, đối chiếu lại giấy tờ khi thông tin đã có thể được khai thác từ dữ liệu, tạo thuận lợi hơn cho người học và cơ sở đào tạo trong quá trình đăng ký, xét tuyển và nhập học.