Bộ GD-ĐT: Ban hành mức điểm xét học bổng 3,7-5,5 triệu đồng/tháng

Hỗ trợ 3,7-5,5 triệu đồng mỗi tháng

Theo Nghị định 179 của Chính phủ, sinh viên theo học các ngành, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược sẽ được hỗ trợ từ 3,7-5,5 triệu đồng/tháng.

Chính sách học bổng được duy trì hằng năm, căn cứ vào kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ và kết quả nghiên cứu của người học.

Bộ GD-ĐT cho biết, chính sách học bổng áp dụng đối với 15 nhóm ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, gồm: Sinh học; Sinh học ứng dụng; Khoa học vật chất; Khoa học Trái Đất; Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Toán học; Thống kê; Máy tính; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Vật lý kỹ thuật; Xây dựng.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành mức điểm xét học bổng 3,7-5,5 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa: UET

Điểm xét học bổng cao nhất 24,35

Đối với năm tuyển sinh 2025, mức điểm xét hưởng học bổng của 15 nhóm ngành dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm.

Trong đó, Vật lý kỹ thuật có mức điểm xét cao nhất, 24,35 điểm. Hai nhóm ngành Khoa học vật chất và Máy tính cùng có mức điểm 24,3.

Đối với năm tuyển sinh 2026, mức điểm xét học bổng của 15 nhóm ngành cũng dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm. Ba nhóm ngành có mức điểm cao nhất, cùng ở mức 24,35 điểm, gồm Khoa học vật chất; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Vật lý kỹ thuật.

Mức điểm thấp nhất là 22,5 điểm, thuộc một số nhóm ngành, trong đó có Sinh học và Sinh học ứng dụng.

Theo Bộ GD-ĐT, mức điểm được công bố dùng để xác định người học thuộc nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành. Các cơ sở đào tạo căn cứ mức điểm này để xác định người học đủ điều kiện hưởng chính sách học bổng.

Mời bạn đọc xem chi tiết nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng TẠI ĐÂY