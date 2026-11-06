Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tăng cường phòng, chống gian lận thi cử

Giờ học tại Trường THPT Hoàng Công Chất (Điện Biên).

Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 3209/QĐ-BGDĐT ngày 5/11/2026, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD&ĐT tại Chỉ thị số 37/CT-TTg, xác định rõ đơn vị chủ trì, phối hợp, sản phẩm và thời hạn hoàn thành. Đồng thời, chuyển mạnh từ phát hiện, xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro, phòng ngừa từ sớm, từ xa; thực hiện nhất quán phương châm "học thật, thi thật, đánh giá thật".

Kế hoạch 3209 xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Thứ nhất, quán triệt, tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm và ý thức liêm chính. Bộ GD&ĐT đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị đến toàn ngành; giáo dục đạo đức nghề nghiệp, văn hóa liêm chính cho nhà giáo, cán bộ quản lý; giáo dục ý thức trung thực cho người học. Các hành vi bị nghiêm cấm và trách nhiệm pháp lý được phổ biến vào đầu năm học, trước các kỳ kiểm tra, thi, bảo vệ luận văn, luận án.

Thứ hai, rà soát, hoàn thiện quy chế thi, quy định kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ, cuối khóa ở tất cả cấp học, trình độ đào tạo; bổ sung nhận diện phương thức gian lận mới, nhất là sử dụng trí tuệ nhân tạo, thiết bị công nghệ cao để gian lận; quy định rõ hành vi bị nghiêm cấm, quy trình kiểm soát, cơ chế kiểm soát chéo, lưu vết và trách nhiệm giải trình.

Thứ ba, đổi mới thi đua, khen thưởng, chống bệnh thành tích. Bộ GD&ĐT nêu rõ, không lấy riêng tỷ lệ người học khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp, kết quả thi làm căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân. Nghiêm cấm chỉ đạo, gây sức ép hoặc can thiệp trái quy định nhằm nâng điểm, nâng tỷ lệ tốt nghiệp, làm sai lệch kết quả học tập, kết quả thi hoặc che giấu vi phạm.

Thứ tư, ứng dụng công nghệ, thiết bị kỹ thuật và dữ liệu. Theo đó, hướng dẫn sử dụng camera, thiết bị rà soát kim loại tại khâu có nguy cơ cao, trước hết với kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi chọn học sinh giỏi quốc gia; xây dựng lộ trình thi trên máy tính; hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi; xây dựng cơ sở dữ liệu phân tích, đối sánh kết quả để cảnh báo bất thường.

Thứ năm, bảo đảm liêm chính học thuật trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể, hướng dẫn cơ sở đào tạo hoàn thiện quy định về liêm chính học thuật; phòng ngừa, xử lý đạo văn, sao chép, thuê làm bài, học thay, thi hộ, gian lận trong nghiên cứu khoa học và sử dụng trí tuệ nhân tạo trái quy định trong học tập, nghiên cứu, bảo vệ luận văn, luận án.

Đồng thời, đổi mới phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá theo hướng coi trọng quá trình và sản phẩm học tập, nghiên cứu khoa học; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống gian lận trong nghiên cứu khoa học, thi kết thúc học phần, thi cuối khóa, bảo vệ luận văn, luận án.

Thứ sáu, kiểm tra, giám sát, tiếp nhận phản ánh và phối hợp xử lý vi phạm. Kế hoạch yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các kỳ thi và việc thực hiện quy chế tại địa phương, cơ sở; vận hành cơ chế tiếp nhận phản ánh, tố giác; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ về giải pháp kỹ thuật, công nghệ phục vụ phòng ngừa, phát hiện gian lận; xử lý nghiêm vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thứ bảy, bảo đảm kinh phí. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành (dự toán chi thường xuyên hằng năm của các đơn vị) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Các đơn vị chủ động lập dự toán kinh phí cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách hằng năm gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về tổ chức thực hiện, Cục Quản lý chất lượng là đầu mối giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Bộ GD&ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hoặc đột xuất, đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ khi cần thiết.

Các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, bảo đảm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ qua Cục Quản lý chất lượng để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ. Vụ Kế hoạch – Tài chính thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Bộ bố trí kinh phí thực hiện theo đúng quy định.

Sở GD&ĐT tham mưu UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại mục 3 Chỉ thị số 37/CT-TTg; cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện nhiệm vụ tại mục 7 Chỉ thị số 37/CT-TTg; báo cáo kết quả về Bộ GD&ĐT trước ngày 30/11 hằng năm.