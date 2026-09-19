Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình hành động, xây dựng văn hóa liêm chính trong giáo dục

Cô trò Trường THCS-THPT Ban Mai (Hà Nội).

Chương trình này được ban hành kèm theo Quyết định số 2758/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2026.

Xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, liêm chính, thực chất, nhân văn

Trong Chương trình hành động, Bộ GD&ĐT hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, trung thực, liêm chính, nhân văn, thực chất, an toàn, lành mạnh, dân chủ, tôn trọng và lấy người học làm trung tâm; đổi mới tư duy và phương thức quản lý theo hướng quản trị phát triển; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Bảo đảm các hoạt động giáo dục được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định; thực hiện nghiêm tinh thần “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật”, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tuân thủ pháp luật, kỷ cương và trách nhiệm trong toàn ngành Giáo dục.

Mục tiêu cụ thể, đến hết năm học 2026-2027, 100% cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, quy tắc ứng xử và yêu cầu về trung thực, liêm chính, trách nhiệm đến cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục và người học.

Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi gian lận trong thi cử, nghiên cứu khoa học; hành vi nâng điểm, làm sai lệch học bạ và các hành vi thiếu trung thực khác trong giáo dục.

Ít nhất 95% cơ sở giáo dục phổ thông và 100% cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ứng dụng công nghệ số, cơ sở dữ liệu trong quản lý hồ sơ, học bạ, điểm số và hỗ trợ giám sát quá trình thi, kiểm tra, đánh giá.

Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục đổi mới quản trị theo hướng coi trọng chất lượng và kết quả; không giao cho nhà giáo nhiệm vụ hành chính, công việc ngoài chuyên môn không đúng chức năng, nhiệm vụ.

100% đơn vị thuộc Bộ, Sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục hoàn thành việc rà soát, loại bỏ hoặc tinh gọn các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao không thiết thực, gây áp lực thành tích.

100% sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục không sử dụng đơn thuần điểm số, kết quả các kỳ thi, cuộc thi, hội thi để đánh giá, xếp hạng cơ sở giáo dục.

Đến năm 2030: Tiêu chí về liêm chính, trung thực và trách nhiệm nêu gương được cụ thể hóa, áp dụng thực chất trong đánh giá, xếp loại, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhà giáo theo quy định.

100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục xây dựng, duy trì môi trường “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật”; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi gian lận thi cử.

100% cơ sở giáo dục ứng dụng công nghệ số, sử dụng cơ sở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ quản lý, giám sát quá trình đánh giá, thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

Định hướng đến năm 2035: Hình thành văn hóa trung thực, liêm chính, thực chất trong các cơ sở giáo dục, trở thành giá trị cốt lõi được xã hội công nhận, tin tưởng; nâng cao độ tin cậy của kết quả học tập, văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục Việt Nam trong khu vực, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2035 của Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Mục tiêu đến hết năm học 2026-2027, 100% đơn vị thuộc Bộ, Sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục hoàn thành rà soát, loại bỏ hoặc tinh gọn các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao không thiết thực, gây áp lực thành tích.

Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính, thực chất ngay từ năm học 2026 - 2027, đồng thời từng bước khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong toàn ngành Giáo dục, các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, UBND cấp xã, cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục và người học, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung triển khai hiệu quả 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, giải pháp đầu tiên là nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất.

Với giải pháp này, các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT rà soát tổng thể văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy định hiện hành liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức nhà giáo, đạo đức công vụ, liêm chính học thuật; nhận diện các biểu hiện thiếu trung thực, chạy theo thành tích, hình thức trong tổ chức thực hiện chương trình, kiểm tra, đánh giá, thi cử, kiểm định chất lượng, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục; xác định khoảng trống, mâu thuẫn, chồng chéo; đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới bảo đảm đồng bộ, khả thi.

Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu khi ban hành, duy trì các hoạt động hình thức, gây lãng phí nguồn lực, tạo áp lực không cần thiết cho nhà giáo và người học.

Tăng cường kiểm tra; xử lý nghiêm, công khai kết quả xử lý các hành vi vi phạm, tiêu cực và bao che sai phạm theo quy định.

Sở GD&ĐT kịp thời cụ thể hóa, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn trên địa bàn; phát huy quyền chủ động, tự chủ và trách nhiệm của cơ sở giáo dục; tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ cương chuyên môn của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND cấp xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục trong công tác quản lý, bảo đảm kỷ cương, an toàn, an ninh trường học; bảo đảm các điều kiện thực thi pháp luật giáo dục trên địa bàn.

Các cơ sở giáo dục chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị dựa trên chất lượng và kết quả; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, xây dựng văn hóa học đường, liêm chính học thuật và văn hóa trung thực.

Công khai, minh bạch các hoạt động thu - chi tài chính, tuyển sinh, kiểm tra, đánh giá theo quy định để người học, cha mẹ người học và xã hội giám sát.

Lồng ghép giáo dục giá trị trung thực, liêm chính, trách nhiệm trong chương trình giáo dục, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt chuyên đề, gắn với xây dựng văn hóa học đường và trường học hạnh phúc.

Cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về việc tuân thủ pháp luật, giữ gìn kỷ cương và bảo đảm tính trung thực tại cơ quan, đơn vị, nhà trường; chủ động nhận trách nhiệm, thực hiện trách nhiệm giải trình khi để xảy ra vi phạm, tiêu cực. Nêu gương trong chấp hành pháp luật, quy chế chuyên môn, kỷ cương hành chính. Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, cá nhân bảo đảm khách quan, thực chất.

Nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục giữ gìn phẩm chất, đạo đức, uy tín, danh dự nhà giáo; thực hiện đúng quy chế chuyên môn, quy định về giảng dạy và đánh giá. Đề cao tự trọng nghề nghiệp; không lợi dụng vị trí công tác để gợi ý, trục lợi cá nhân; chủ động đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và quy chế chuyên môn trong môi trường giáo dục.

Người học tự giác chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của nhà trường; xây dựng lối sống trung thực, lành mạnh, tôn trọng thầy cô, bạn bè và cộng đồng. Chủ động phát hiện, phản ánh qua các kênh phù hợp và nói không với hành vi gian lận, thiếu trung thực trong học đường.

Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức (Hưng Yên).

Thực hiện “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật”

Giải pháp thứ hai là thực hiện “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật”. Trong đó, các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT rà soát, sửa đổi, hoàn thiện quy chế thi, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và quản lý văn bằng, chứng chỉ bảo đảm phân cấp rõ ràng, công khai, minh bạch, phản ánh đúng năng lực thực chất; hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất thực tế; hướng dẫn người học trích dẫn nguồn, tôn trọng bản quyền và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, chống làm thay, đạo văn.

Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chí, quy định về liêm chính học thuật, phòng, chống đạo văn, gian lận bằng công nghệ và ứng xử trung thực trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức cách mạng phù hợp với từng nhóm đối tượng trong ngành.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, cơ sở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ quản lý, giám sát. Không sử dụng đơn thuần kết quả thi tốt nghiệp, điểm thi để xếp hạng hoặc đánh giá thi đua giữa các địa phương, cơ sở giáo dục.

Sở GD&ĐT chỉ đạo tổ chức các kỳ thi, kiểm tra trên địa bàn bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng, thực chất. Không giao chỉ tiêu về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh giỏi mang tính áp đặt, gây áp lực thành tích cho cơ sở giáo dục và giáo viên.

UBND cấp xã không đưa tiêu chí xếp hạng điểm thi, thành tích thi cử vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hoặc tiêu chí thi đua, khen thưởng của địa phương. Tạo điều kiện về nguồn lực, cơ sở vật chất để các nhà trường tổ chức dạy, học và đánh giá thực chất.

Các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử, tuyển sinh, kiểm định chất lượng và các hoạt động giáo dục bảo đảm khách quan, trung thực, phản ánh đúng năng lực, phẩm chất của người học; không chạy theo thành tích, không đánh đổi chất lượng thực chất lấy các chỉ tiêu hình thức.

Tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, nâng điểm, sửa kết quả, làm thay sản phẩm, làm sai lệch hoặc hợp thức hóa hồ sơ, dữ liệu, kết quả học tập và kết quả giáo dục của người học; xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý quá trình học tập, xác thực người học, kết quả kiểm tra, đánh giá và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm dữ liệu về quá trình và kết quả học tập được cập nhật đầy đủ, chính xác, có khả năng kiểm tra, đối chiếu và truy xuất khi cần thiết.

Cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trực tiếp chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan của kết quả đánh giá, thi cử tại đơn vị, nhà trường. Không giao chỉ tiêu mang tính áp đặt về điểm số, tỷ lệ học sinh khá, giỏi cho giáo viên; không dung túng hoặc gây áp lực làm sai lệch kết quả học tập.

Nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục phát huy vai trò là tấm gương về đạo đức, lối sống, tác phong, tinh thần trách nhiệm, trung thực, liêm chính, tận tụy với nghề; thực hiện đầy đủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Dạy học bằng tâm huyết; đánh giá đúng sự tiến bộ thực chất và lấy sự tiến bộ của người học làm mục tiêu. Thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm; không ép buộc học sinh học thêm hoặc cắt giảm nội dung chương trình chính khóa.

Công khai việc sử dụng tài liệu, dữ liệu, công cụ số và trí tuệ nhân tạo trong quá trình hình thành sản phẩm; bảo đảm tôn trọng quyền tác giả và sở hữu trí tuệ. Hướng dẫn người học trích dẫn nguồn, tôn trọng bản quyền và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Không nâng điểm, sửa kết quả hoặc tiếp tay cho gian lận trong kiểm tra, thi cử.

Người học xây dựng động cơ học tập đúng đắn, nỗ lực học thật để có tri thức thật, năng lực thật, hướng tới giá trị thực chất, không chạy theo điểm số hay tấm bằng. Trung thực trong kiểm tra, thi cử; không gian lận, không sử dụng sản phẩm làm thay hoặc lạm dụng công nghệ để giả mạo kết quả.

Đổi mới thi đua, khen thưởng theo hướng đánh giá dựa trên sản phẩm, kết quả đầu ra và mức độ chuyển biến thực chất; khắc phục tình trạng giao chỉ tiêu thi đua áp đặt, làm đẹp số liệu, báo cáo không trung thực.

Khắc phục bệnh thành tích, hình thức; giảm sổ sách, cuộc thi và công việc ngoài chuyên môn

Giải pháp thứ ba là khắc phục bệnh thành tích, hình thức; giảm sổ sách, cuộc thi và công việc ngoài chuyên môn.

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp này, các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT rà soát trong toàn ngành các loại hồ sơ, sổ sách, báo cáo, kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao, phong trào thi đua; tinh gọn hoặc bãi bỏ các hoạt động không thiết thực, gây áp lực thành tích.

Rà soát, quy định cụ thể việc sử dụng kết quả, thành tích của các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao trong tuyển sinh, đánh giá, xếp loại và xét danh hiệu thi đua; không sử dụng kết quả của các hoạt động không thiết thực, gây áp lực thành tích làm căn cứ đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ sở giáo dục và địa phương.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, cơ sở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc. Chuẩn hóa chế độ báo cáo, thống kê của ngành trên môi trường số theo nguyên tắc “một dữ liệu chỉ thu thập một lần” và được sử dụng cho nhiều mục đích quản lý, triệt để cắt giảm các loại hồ sơ, sổ sách trùng lặp khi đã có dữ liệu liên thông; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống.

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng đánh giá dựa trên sản phẩm, kết quả đầu ra và mức độ chuyển biến thực chất; khắc phục tình trạng giao chỉ tiêu thi đua áp đặt, làm đẹp số liệu, báo cáo không trung thực.

Sở GD&ĐT rà soát, loại bỏ các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao do địa phương tự tổ chức không mang lại hiệu quả thiết thực. Tăng cường ứng dụng công nghệ số và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung để giảm hồ sơ, sổ sách, báo cáo cho cơ sở giáo dục và giáo viên. Không huy động, điều động giáo viên thực hiện nhiệm vụ hành chính, tham gia phong trào ngoài chức năng, nhiệm vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gian lận, tiêu cực, vụ lợi, bao che hoặc tiếp tay cho vi phạm.

UBND cấp xã chấn chỉnh việc huy động, điều động nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tham gia các hoạt động, phong trào, sự kiện ngoài ngành không đúng chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh chuyển đổi số liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, địa phương để giảm thủ tục hành chính cho ngành Giáo dục.

Các cơ sở giáo dục chấm dứt tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ, chạy theo thành tích. Xây dựng và thực thi nghiêm quy tắc ứng xử liêm chính học thuật và văn hóa trung thực trong nhà trường. Không tự đặt thêm các loại hồ sơ, sổ sách, kế hoạch ngoài quy định hoặc không phục vụ trực tiếp hoạt động quản trị, chuyên môn của cơ sở giáo dục. Cắt giảm các cuộc họp, phong trào hình thức để giáo viên có thời gian tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy và hỗ trợ học sinh.

Đồng thời, công khai, minh bạch hoạt động thu - chi tài chính, tuyển sinh, đánh giá, thi đua, khen thưởng theo quy định để người học, cha mẹ người học và xã hội giám sát. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; thiết lập kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của nhà giáo, người học, cha mẹ người học và người dân về hành vi vi phạm kỷ cương, thiếu trung thực, hình thức trong giáo dục; bảo vệ người phản ánh theo quy định của pháp luật.

Cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phân công công việc hợp lý, khoa học; bảo vệ thời gian làm chuyên môn của nhà giáo. Rà soát các loại kế hoạch, sổ sách, báo cáo, biểu mẫu, hồ sơ và minh chứng trong tổ chức hoạt động chuyên môn; không yêu cầu nhà giáo lập thêm hồ sơ ngoài quy định.

Nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ chuyên môn và giảng dạy. Dành trọn tâm sức cho công tác chuyên môn, nghiên cứu bài giảng, đổi mới phương pháp dạy học. Hướng dẫn học sinh khai thác và sử dụng công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo an toàn, đúng mục đích, phù hợp với lứa tuổi và yêu cầu của nhiệm vụ học tập. Phòng, chống việc sử dụng công nghệ để gian lận, giả mạo sản phẩm, bóp méo dữ liệu.

Người học tham gia các hoạt động phong trào, kỳ thi, cuộc thi, hội thi phù hợp với nhu cầu, năng lực và sở thích cá nhân; không chạy theo giải thưởng hoặc thành tích hình thức.

Ảnh minh họa/ITN

Đôn đốc, kiểm tra, báo cáo triển khai Chương trình định kỳ hằng năm

Tổ chức thực hiện Chương trình hành động, các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT chủ động thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”; bảo đảm tiến độ, chất lượng, công khai, minh bạch trong thực hiện các nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo. Các đơn vị thuộc Bộ báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động, gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trước 30/6 hằng năm.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chủ trì, làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Chương trình hành động; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện trong ngành Giáo dục hằng năm vào dịp tổng kết năm học; tham mưu tổ chức sơ kết vào năm 2030 và tổng kết vào năm 2035.

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông tổng thể về Chương trình hành động. Phát hiện, giới thiệu, lan tỏa các mô hình, cách làm hiệu quả, tập thể, cá nhân tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, trung thực, liêm chính và coi trọng chất lượng, giá trị thực chất; đồng thời công khai các trường hợp vi phạm.

Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đề xuất các giải pháp chính sách về quản trị liêm chính và văn hóa trung thực trong giáo dục.

Sở GD&ĐT ban hành kế hoạch chi tiết triển khai Chương trình hành động của địa phương trước 30/9/2026. Chịu trách nhiệm trước UBND cấp tỉnh và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT theo quy định về việc giữ gìn kỷ cương, kỷ luật; bảo đảm chất lượng giáo dục thực chất và phòng, chống bệnh thành tích trên địa bàn. Tham mưu cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo các ngành, UBND cấp xã phối hợp, tạo điều kiện cho ngành Giáo dục thực hiện tốt các nhiệm vụ đổi mới, đột phá GD&ĐT. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về Bộ GD&ĐT (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) trước 30/6 hằng năm.

UBND cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục; không “khoán trắng” nhiệm vụ giáo dục cho ngành Giáo dục. Không đưa tiêu chí điểm số, thành tích thi cử vào danh mục thi đua áp đặt cho các địa phương, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn trường học; chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý nghiêm bệnh thành tích, hình thức trên địa bàn.

Các cơ sở giáo dục cụ thể hóa Chương trình hành động trong quy chế hoạt động, quy tắc ứng xử và kế hoạch của nhà trường; cam kết thực hiện “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật”. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm theo quy định nếu để xảy ra tình trạng chạy theo thành tích, gian lận học thuật, ép buộc học thêm hoặc yêu cầu lập hồ sơ, sổ sách trái quy định. Báo cáo tình hình thực hiện về cơ quan quản lý trực tiếp trước ngày 31/5 hằng năm.