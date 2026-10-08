Bỏ gần 800.000 đồng mua bức tranh cũ trong góc tối, người đàn ông 'hốt bạc' sau khi bán lại với giá hơn 33 tỷ đồng, lập kỷ lục đấu giá

Nằm khuất trong góc tối của hành lang dẫn ra gara, bức tranh cũ không được những người mua khác chú ý. Tuy nhiên, 1 người chuyên săn đồ cổ đã dừng lại khi nhìn thấy chữ ký trên tác phẩm và quyết định bỏ tiền mua.

Theo Công ty đấu giá Freeman’s, bức tranh có tên “Alderman Merriam’s Shells”, tạm dịch “Những chiếc vỏ ốc của Alderman Merriam”. Tác giả là Gertrude Abercrombie, nữ họa sĩ siêu thực nổi tiếng qua đời năm 1977.

Bức tĩnh vật khắc họa 10 chiếc vỏ ốc, được hoàn thành vào năm 1951. Dù từng xuất hiện trong 6 cuộc triển lãm cá nhân, tác phẩm chưa bao giờ được Abercrombie bán.

Nữ họa sĩ đã tặng bức tranh cho 1 bác sĩ tại Kalamazoo, bang Michigan, Mỹ, để thanh toán chi phí dịch vụ y tế.

Bức tranh của cố họa sĩ Gertrude Abercrombie. Ảnh: Freeman’s

Sau khi vị bác sĩ qua đời, bức tranh trải qua hành trình lưu lạc và không còn xuất hiện trước công chúng trong gần 75 năm. Đến tháng 7, tác phẩm bất ngờ được tìm thấy tại 1 buổi bán tài sản cũ.

Chủ nhân cũ của bức tranh là người chuyên tìm kiếm đồ cổ. Trong lúc dạo qua khu bán đồ cũ, ông nhìn thấy tác phẩm nằm ở góc hành lang dẫn ra gara, nơi những người mua khác đều bỏ qua.

Trên tranh có chữ ký “Abercrombie, ’51”. Chi tiết này khiến người đàn ông chú ý và quyết định trả 30 USD, tương đương gần 800.000 đồng, để mua lại.

Sau đó, ông tới Bảo tàng Nghệ thuật Milwaukee tìm hiểu và phát hiện 1 tư liệu cũ có hình ảnh đúng với bức tranh vừa mua.

Tác phẩm được chuyển tới chuyên gia nghệ thuật để kiểm định. Sau khi được xác nhận là tranh của Gertrude Abercrombie và trải qua quá trình làm sạch, bức họa lấy lại diện mạo ban đầu.

Freeman’s định giá bức tranh trong khoảng 150.000-250.000 USD trước khi đưa ra đấu giá.

Tuy nhiên, mức trả giá cuối cùng vượt xa dự đoán, lên tới hơn 1,35 triệu USD, tương đương trên 33 tỷ đồng. Con số này cao hơn 5 lần so với mốc định giá tối đa ban đầu.

Kết quả trên cũng phá kỷ lục 1,02 triệu USD của 1 tác phẩm khác do Abercrombie sáng tác, được bán đấu giá vào năm trước.

Phó chủ tịch cấp cao của Freeman’s, Zachary Wirsum, gọi việc tìm lại bức tranh là điều “tuyệt vời”. Trước đó, ông từng nói với khách tham quan tại 1 triển lãm ở Milwaukee rằng tranh của Abercrombie đôi khi xuất hiện tại những buổi bán tài sản.

(t/h theo Thanh Niên, Dân Trí)