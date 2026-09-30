Bỏ đường vào bình xăng có làm hỏng động cơ ô tô không?

Đổ đường vào bình xăng không khiến động cơ ô tô chết ngay lập tức bởi đường không hòa tan trong xăng và thường lắng xuống đáy bình. Tuy nhiên, đường có thể gây tắc bộ lọc nhiên liệu, làm hỏng bơm xăng và ảnh hưởng đến kim phun, dẫn đến hiện tượng động cơ chạy không ổn định hoặc chết máy.

Bình xăng ô tô có thể bị tắc nghẽn nếu đổ đường vào, ảnh hưởng đến hoạt động của bơm và kim phun nhiên liệu. Ảnh: SlashGear

Đường không hòa tan trong xăng nên khi đổ vào bình, chúng thường lắng xuống đáy và không lập tức gây ra hiện tượng chết máy. Bộ lọc nhiên liệu hiện đại được thiết kế để ngăn chặn các hạt lớn như đường lọt vào buồng đốt, giúp động cơ tránh được tổn hại ngay lập tức.

Tuy nhiên, đường có thể gây tắc nghẽn bộ lọc nhiên liệu, làm giảm lưu lượng xăng đến động cơ. Điều này khiến động cơ hoạt động không ổn định, có thể xuất hiện hiện tượng giật cục hoặc chết máy khi vận hành.

Ngoài ra, đường còn có thể làm hỏng bơm xăng và ảnh hưởng đến kim phun nhiên liệu. Những bộ phận này rất quan trọng để đảm bảo nhiên liệu được cung cấp chính xác và đều đặn cho động cơ, nên khi bị tổn hại sẽ gây ra các vấn đề nghiêm trọng hơn.

Đối với xe sử dụng động cơ diesel, nguy cơ hư hại còn lớn hơn do áp suất phun nhiên liệu cao và yêu cầu độ chính xác cực kỳ cao của hệ thống phun. Sự nhiễm bẩn từ đường có thể làm giảm hiệu suất và gây hỏng hóc nặng nề cho hệ thống này.

Khi nghi ngờ có đường trong bình xăng, người dùng không nên khởi động xe để tránh làm tổn hại thêm cho động cơ. Thay vào đó, nên đưa xe đến gara chuyên nghiệp để kiểm tra và xử lý kịp thời.

Quy trình sửa chữa thường bao gồm xả sạch bình xăng, thay bộ lọc nhiên liệu và làm sạch hoặc thay thế kim phun cùng bơm xăng nếu cần thiết. Chi phí sửa chữa có thể dao động từ vài trăm đến hơn một nghìn đô la tùy theo mức độ hư hại và loại xe.

Việc hiểu rõ tác hại của việc bỏ đường vào bình xăng giúp người dùng tránh được những rủi ro không đáng có, đồng thời bảo vệ tuổi thọ và hiệu suất vận hành của động cơ ô tô.