Bố dượng bạo hành bé 2 tuổi được thả

Sáng 29.3, lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) thông tin, đối tượng Trần Bá Thịnh (khối 3, phường Mai Hùng) bạo hành cháu H.P.H (con riêng của vợ) đã được cho về nhà sau một ngày bị tạm giữ để điều tra.

Ông Nguyễn Văn Bắc - Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Hoàng Mai cho biết: "Hiện, đối tượng Trần Bá Thịnh đã được lực lượng chức năng cho về với gia đình sau hơn một ngày tạm giữ để điều tra sự việc".

Trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai cho hay, chiều 28.3, sau khi lấy lời khai, phía công an đã cho đối tượng về với gia đình nhưng phải chịu sự giám sát của chính quyền địa phương cũng như công an phường Mai Hùng.

"Chúng tôi đang chờ kết quả giám định thương tật của cháu H.P.H, giám định bệnh lý tâm thần của đối tượng Thịnh rồi mới có căn cứ để tiến hành các bước tiếp theo", lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai cho hay.

Cháu H.P.H đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên mặt. Ảnh: Cảnh Thắng

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, chiều 27.3, tại Phòng khám Đa khoa Quang Khởi (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), y bác sĩ nơi đây tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi H.P.H (2 tuổi) trong tình trạng thâm tím mặt mày, hai mắt sưng vù. Cháu H không ăn, không nói được. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng vào cuộc và xác định đối tượng bạo hành cháu H. là Trần Bá Thịnh - bố dượng của cháu.

Đối tượng Thịnh ngay sau đó đã bị tạm giữ.

