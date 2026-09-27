Bò đua rèn sức, chuẩn bị tranh tài tại Hội đua bò Bảy Núi

Toàn cảnh sân đua bò xã An Cư, nơi các đôi bò đang tích cực tập luyện.

Các đôi bò được đưa ra sân, chuẩn bị cho những buổi tập.

Đôi bò được chăm sóc và tập luyện để chuẩn bị tranh tài.

Nài bò tập luyện cùng đôi bò, rèn sự phối hợp trên đường đua.

Các đôi bò tăng tốc trên đường tập.

Không khí luyện tập sôi động.

Tại sân đua bò xã An Cư, gần chùa Thom Mít, các đôi bò được đưa ra tập luyện theo từng lượt để làm quen với đường đua, rèn sức bền và tốc độ.

Trong mỗi buổi tập, nài bò chú trọng khả năng điều khiển và phối hợp với đôi bò. Các đôi bò liên tục tăng tốc qua từng lượt chạy, giúp nài bò thử nghiệm cách phân phối sức và điều chỉnh chiến thuật phù hợp.

Không khí tập luyện những ngày cận hội đua diễn ra sôi động. Bò được chăm sóc, tập luyện nhằm đạt trạng thái tốt trước khi bước vào tranh tài chính thức.

Hội đua bò Bảy Núi là hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi - An Giang. Đây cũng là dịp để người dân và du khách trải nghiệm một nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Bảy Núi.

Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31 dự kiến có 60 đôi bò đến từ các xã, phường trong tỉnh tham gia.