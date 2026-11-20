Hỏi:

Trường hợp người lao động là mẹ, đã thực hiện đăng ký con là người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh. Tuy nhiên, các khoản học phí của con do người bố trực tiếp thanh toán cho cơ sở giáo dục. Cơ sở giáo dục xuất hóa đơn theo một trong hai trường hợp:

- Trường hợp 1: Hóa đơn ghi tên người mua là người con (người phụ thuộc đã đăng ký của mẹ), nhưng người trực tiếp thanh toán học phí là người bố. Vậy người mẹ có được tính giảm trừ khoản chi phí giáo dục này khi xác định thu nhập tính thuế TNCN hay không?

- Trường hợp 2: Hóa đơn ghi tên người nộp tiền là người bố, thông tin người học là người con (người phụ thuộc đã đăng ký của mẹ). Vậy người mẹ có được tính giảm trừ khoản chi phí giáo dục này khi xác định thu nhập tính thuế TNCN hay không?

Theo điểm c khoản 3 Điều 49 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP, các khoản chi được giảm trừ không được chi trả từ các nguồn khác, kể cả nguồn tài trợ, hỗ trợ, trả thay của tổ chức, cá nhân. Vậy trường hợp người bố trực tiếp thanh toán học phí cho con có được xem là khoản chi trả thay của cá nhân khác theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 49 nêu trên hay không?

Trường hợp bố và mẹ cùng có trách nhiệm nuôi dưỡng con thì người mẹ có được tính giảm trừ đối với khoản chi phí giáo dục do người bố thanh toán hay không?

Trả lời:

Thuế thành phố Hải Phòng hướng dẫn như sau:

Căn cứ khoản 2 quy định cụ thể về các khoản chi giáo dục - đào tạo được giảm trừ và khoản 3 Điều 49 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định các điều kiện đối với khoản chi được giảm trừ, cụ thể:

“3. Các khoản chi phí mà người nộp thuế được giảm trừ quy định tại khoản 2 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; riêng đối với khoản chi cho y tế phải có thêm Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

b) Hóa đơn, chứng từ để được giảm trừ phải thể hiện thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc của người nộp thuế;

c) Không được chi trả từ các nguồn khác, kể cả từ nguồn tài trợ, hỗ trợ, trả thay của tổ chức, cá nhân, nguồn ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm chi trả dưới các hình thức.”

- Như vậy để khoản học phí của con mà bố mẹ chi trả để đủ điều kiện giảm trừ thì hóa đơn, chứng từ phải thể hiện thông tin của người nộp thuế (người mẹ) và người phụ thuộc của người nộp thuế (người con). Đồng thời khoản học phí này không được chi trả từ các nguồn khác, kể cả từ nguồn tài trợ, hỗ trợ, trả thay của tổ chức, cá nhân, nguồn ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm chi trả dưới các hình thức.