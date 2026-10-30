Bộ đội về làng

Từ thực tiễn 30 năm hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh năm nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển công tác lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Nhìn từ góc độ văn hóa, đây không chỉ là yêu cầu đổi mới tư duy và phương pháp nghiên cứu, mà còn là đòi hỏi xây dựng văn hóa lãnh đạo khoa học, dân chủ, liêm chính, lấy Nhân dân làm gốc và hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.