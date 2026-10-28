Bộ đội về, bản sáng, làng quang

Chúng tôi đến xã miền núi Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa khi bộ đội Trung đoàn 762 (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa) triển khai công tác giúp dân. Dọc tuyến đường giao thông liên xã tại thôn Khong, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân xếp thành hàng dài, chuyền tay nhau những tảng đá lớn, xếp kín vào rọ đá. Chỉ trong vài ngày, hơn 300m rọ đá được hoàn thành, giúp ta-luy đường trở nên vững chắc.

Thôn Khong cách trung tâm tỉnh khoảng 115km, là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Thái. Ông Vi Văn Tý, Trưởng thôn Khong cho biết: “Bộ đội Trung đoàn 762 đã giúp địa phương rất nhiều việc như dọn vệ sinh, phát quang đường làng, ngõ xóm; xây cầu, sửa nhà, đổ bê tông sân nhà văn hóa, cắt tóc miễn phí cho bà con... Đặc biệt, tuyến đường giao thông liên xã có khoảng 300m sát bờ suối, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi lũ dâng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nay được bộ đội giúp gia cố bằng kè đá, bà con yên tâm hơn khi mùa mưa lũ đến. Cảm ơn bộ đội rất nhiều!”.

Bộ đội Trung đoàn 762 (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa) giúp xã Yên Nhân đổ bê tông nền nhà văn hóa thôn Khong.

Rời xã Yên Nhân, chúng tôi đến xóm Tiên Kỳ, xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An cũng là khi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324) đang giúp bà Vi Thị Quý, người dân tộc Thái (là vợ liệt sĩ Vi Văn Hùng hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1979) củng cố lại căn nhà cấp 4 đã cũ kỹ. Giữa cái nắng oi ả, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương chia thành nhiều tổ, người xúc đất, vận chuyển, đắp lại nền nhà; người chặt tre, dựng cột, kèo, lợp lại mái... Dù công việc nặng nhọc, mồ hôi thấm đẫm áo, song mỗi người đều nỗ lực hoàn thành từng phần việc với mong muốn giúp gia đình người có công với cách mạng có ngôi nhà vững chắc hơn. Đến cuối ngày, căn nhà cấp 4 đã được sửa chữa khang trang, bảo đảm an toàn, mang lại niềm vui và sự yên tâm cho gia đình. Trung sĩ Nguyễn Huy Thành, Trung đội 5, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, chia sẻ: “Được cùng đồng đội giúp gia đình vợ liệt sĩ sửa lại mái nhà là niềm vui và cũng là trách nhiệm của người chiến sĩ. Đây là việc làm thiết thực để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc”.

Xúc động trước sự giúp đỡ của bộ đội, bà Vi Thị Quý cho biết: “Gia đình tôi rất cảm ơn các chú bộ đội đã không quản vất vả đến giúp sửa lại mái nhà. Có các chú hỗ trợ, gia đình đỡ được rất nhiều công sức và yên tâm hơn khi mưa bão”.

Theo chân đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại các địa phương, chúng tôi cảm nhận rõ trách nhiệm của bộ đội với nhân dân. Giữa cái nắng gay gắt, màu áo xanh của bộ đội có mặt ở các thôn, xóm, đến với nơi dân cần, dân khó, giúp dân những việc làm thiết thực. Sau hơn 10 ngày triển khai, hàng chục ki-lô-mét đường giao thông, sân bê tông được hoàn thành; nhiều tuyến kênh mương được nạo vét, khơi thông; những đoạn ta-luy có nguy cơ sạt lở được gia cố; trường học, nhà văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ được chỉnh trang...

Không chỉ góp sức bằng những công trình cụ thể, các đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tổ chức nói chuyện thời sự, chiếu phim phục vụ, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, cắt tóc miễn phí cho nhân dân; giúp người dân củng cố, sửa chữa nhà cửa, chỉnh trang vườn tạp, hướng dẫn phát triển kinh tế hộ gia đình; tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Điều dễ nhận thấy ở các địa phương là những công trình, phần việc đều có sự tham gia của cán bộ xã, lực lượng quân sự, công an, đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ và đông đảo người dân. Bộ đội đến không làm thay dân mà cùng dân làm, cùng dân bàn cách giữ gìn công trình, phát triển kinh tế.

Đại tá Nguyễn Phi Hòa, Trưởng phòng Dân vận, Cục Chính trị, Quân khu 4, cho biết: “Hằng năm, LLVT Quân khu 4 tổ chức hai đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, nhằm góp phần giúp các địa phương giải quyết những phần việc còn khó khăn, đồng thời rèn luyện bản lĩnh, tác phong công tác cho cán bộ, chiến sĩ. Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là hoàn thành các công trình, phần việc theo kế hoạch mà quan trọng hơn là tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân”.