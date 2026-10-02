Bộ đôi Toyota Camry đời 1987-1989 được dọn về zin 'full đồ' hãng

Toyota Camry SV21 từng là mẫu sedan Nhật được nhiều người biết đến tại Việt Nam vào cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990. Sau gần 40 năm, những chiếc xe còn giữ được phom dáng vuông vức, nội thất nguyên bản và ngoại thất đẹp ngày càng hiếm, trở thành lựa chọn của một bộ phận người chơi xe cổ.

Camry SV21 thuộc thế hệ thứ ba của dòng Camry, được sản xuất vào cuối những năm 1980. Thiết kế xe mang đậm phong cách thời kỳ này với thân xe vuông vức, các đường gân dứt khoát, đèn và cản tạo hình đơn giản. Với người chơi xe cổ, giá trị của SV21 không chỉ nằm ở tuổi đời mà còn ở mức độ nguyên bản, tình trạng thân vỏ, nội thất và khả năng giữ lại những chi tiết đặc trưng của xe.

Bộ đôi Toyota Camry SV21 2.0 AT đời 1987-1989.

Tại Việt Nam, thú chơi xe Nhật đời cũ thường xoay quanh việc tìm kiếm những chiếc xe còn nền tảng tốt, sau đó phục hồi và chăm sóc lại. Có người thích giữ nguyên từng chi tiết theo xe, trong khi một số chủ xe nâng cấp vừa phải để thuận tiện sử dụng nhưng vẫn bảo tồn kiểu dáng cổ điển.

Anh Trần Văn Dân ở Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) hiện sở hữu bộ đôi Toyota Camry SV21 2.0 AT đời 1987-1989. Hai chiếc cùng mang thiết kế đặc trưng của dòng Camry thế hệ cũ nhưng được hoàn thiện theo hai hướng khác nhau.

Chiếc màu xanh xám sở hữu nước sơn xanh ánh kim còn sáng, đều màu và bóng. Dọc thân xe là đường gân tem trang trí cùng dòng chữ "TOYOTA GR" ở mép dưới cửa. Cụm đèn pha, xi-nhan trước sau và cản trước, sau vẫn giữ phom dáng nguyên bản, các chi tiết còn khá trong và nguyên vẹn.

Xe sử dụng bộ vành nan hoa đa chấu theo phong cách Retro/BBS, tạo điểm nhấn nhưng vẫn phù hợp với thiết kế vuông vức của chiếc sedan Nhật. Bên trong, xe được dọn lại theo hướng hiện đại hơn với ghế bọc da hai màu nâu bò và đen, cần số ốp gỗ. Táp-lô nhựa màu xám nguyên bản vẫn giữ được hình dáng vuông vức, không nứt vỡ hay biến dạng. Vô-lăng 2 chấu nguyên bản có logo "CAMRY" ở trung tâm. Màn hình giải trí Android cảm ứng được bổ sung ở khu vực bệ trung tâm.

Trong khi đó, chiếc Camry SV21 màu đỏ đô được làm theo hướng giữ nguyên bản sâu hơn. Lớp sơn đỏ mận/đỏ rượu căng bóng, bề mặt liền lạc, không thấy vết móp méo hay gỉ sét. Đèn hậu dạng dải ngang đặc trưng của SV21 còn sáng và mới. Xe sử dụng bộ vành hợp kim 5 chấu mang phong cách thể thao.

Khoang nội thất là điểm khác biệt rõ nhất. Toàn bộ ghế và bọc cửa vẫn giữ lớp nỉ nhung màu xám nguyên bản, đặc trưng của những mẫu xe Nhật thập niên 1980. Lớp nỉ còn sạch, cứng cáp, không rách hay sờn nát. Táp-lô, vô-lăng 2 chấu có logo "CAMRY", cần số tự động và bệ trung tâm đều giữ phom nguyên bản. Khu vực giải trí trung tâm cũng duy trì đầu đĩa, đài dạng hộp theo xe thay vì thay bằng màn hình hiện đại.

Điểm đáng chú ý trên đôi Camry SV21 nằm ở khối động cơ 3S-FE dung tích 2.0L, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van và sử dụng hệ thống phun xăng điện tử EFI. Đây là loại động cơ được Toyota sử dụng trên nhiều mẫu xe của hãng trong giai đoạn cuối thập niên 1980, đầu 1990.

Với một chiếc xe đã có tuổi đời hơn 35 năm, việc khoang máy vẫn giữ được nhiều chi tiết nguyên bản là điểm được chủ xe đặc biệt chú ý. Đây cũng là một trong những phần quan trọng giúp hai chiếc Camry SV21 giữ lại được dấu ấn của một mẫu sedan Nhật Bản từng khá phổ biến tại Việt Nam.

Để đưa những chiếc xe gần 40 năm tuổi về tình trạng như hiện tại, chi phí dọn zin được anh Dân đầu tư khoảng 100 triệu đồng cho mỗi xe. Đây là con số đáng kể nếu đặt cạnh giá giao dịch của những mẫu Camry cũ trên thị trường ô tô đã qua sử dụng. Những chiếc Camry đời cũ phổ biến có thể được rao bán từ hơn 100 triệu đồng, trong khi một chiếc Camry 1988 từng xuất hiện trên thị trường với giá khoảng 95 triệu đồng.

Vì vậy, riêng khoản tiền dọn xe 100 triệu đồng đã có thể tương đương, thậm chí cao hơn giá mua của một số chiếc Camry cùng thời. Tuy nhiên, với xe cổ, khoản chi này chủ yếu dành cho việc phục hồi, tìm kiếm phụ tùng và đưa xe về trạng thái nguyên bản, chứ không đơn thuần nhằm tăng giá trị sử dụng hay bán lại. Giá trị của một chiếc SV21 sau khi phục hồi còn phụ thuộc vào độ nguyên bản, chất lượng hoàn thiện và tình trạng thực tế.