Nhờ sinh hoạt, rèn luyện nền nếp trong môi trường văn hóa lành mạnh cùng hệ thống thiết chế đồng bộ ở đơn vị, nhân cách người quân nhân cách mạng như Trung sĩ Ngô Văn Tại và đồng đội ngày càng được bồi đắp. Đó cũng là lát cắt chân thực về đời sống tinh thần của bộ đội hôm nay.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1) đọc báo trong giờ nghỉ. Ảnh:GIANG NAM

Với sự quan tâm của các cấp, hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở ngày càng được đầu tư chuẩn hóa, tạo không gian xanh, sạch, đẹp, thiết thực. Khi hạ tầng đầy đủ và cán bộ tâm huyết tổ chức sân chơi hấp dẫn, việc thụ hưởng văn hóa sẽ trở thành nhu cầu tự thân. Điều đó không chỉ giúp bộ đội tái tạo sức lao động, nuôi dưỡng tâm hồn mà còn thắt chặt thêm tình đồng đội qua thời gian sinh hoạt chung.

Tuy nhiên, nhìn rộng ra toàn quân, bức tranh này vẫn còn những khoảng lặng. Đó là điều kiện tiếp cận thông tin và cơ sở vật chất giữa các đơn vị đủ quân ở trung tâm với các chốt, trạm ở vùng sâu, biên giới, hải đảo, cũng như tổ chức các hoạt động có nơi còn nặng về hình thức, chưa phù hợp với tâm lý chiến sĩ trẻ.

Để bồi đắp, nuôi dưỡng nhân cách quân nhân, cốt lõi nằm ở sự quan tâm của các cấp và tư duy tổ chức của cán bộ cơ sở. Cần lắng nghe nhu cầu chính đáng của quân nhân để thiết kế hoạt động đa dạng, phù hợp, ưu tiên nguồn lực cho địa bàn khó khăn... Chăm lo tốt đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội cũng chính là cách giữ ấm tình đồng đội và bồi đắp sức mạnh chiến đấu từ gốc rễ.