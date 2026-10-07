Bộ đội thần tốc làm cầu vượt sông sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, trước việc 4 thôn: Bản Mè, Khuổi Mè, Khuổi Chặng và Khuổi Cọ, xã Thiện Hòa với 289 hộ dân và 1.319 nhân khẩu bị cô lập mỗi mùa mưa lũ, đặc biệt là việc 109 học sinh hằng ngày phải đối mặt với nguy hiểm trên những chiếc bè mảng chông chênh để đến trường, là nỗi trăn trở lớn của chính quyền địa phương.

Trước thực tế trên, đầu tháng 9 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn đã đến kiểm tra thực tế điều kiện đi lại của học sinh tại một số khu vực trên địa bàn xã Quý Hoà, Thiện Hoà. Qua thực tế kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo: chấm dứt ngay tình trạng học sinh qua sông Bắc Giang bằng bè, mảng tự chế để đến trường; bảo đảm an toàn cho Nhân dân, nhất là trẻ em và học sinh, phải là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu…

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn (thứ 2 từ trái sang) trong lần kiểm tra thực tế thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa. (Ảnh: Đỗ Hoạt).

Trong bối cảnh dự án xây dựng cầu Pác Ma kiên cố (thuộc Chương trình REPTIP - Dự án Nâng cấp giao thông địa phương hiệu quả và thích ứng biến đổi khí hậu) dự kiến vay vốn Ngân hàng Thế giới đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã quyết đoán chỉ đạo triển khai ngay phương án làm cầu tạm. Đây được coi là giải pháp linh hoạt, nhạy bén, giải quyết tức thì nhu cầu đi lại cấp thiết của bà con trong thời gian chờ công trình chính thức hoàn thành.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương xây dựng phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, đồng thời giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh này đẩy nhanh tiến độ tham mưu, chuẩn bị đầu tư công trình kiên cố lâu dài.

Lực lượng quân đội sử dụng bè mảng vận chuyển đá phục vụ xây dựng cầu tạm. (Ảnh: Đỗ Hoạt).

Ngay sau khi nhận chỉ đạo trên, từ cuối tháng 9/2026, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã lập tức tổ chức khảo sát, thiết kế và điều động gần 30 cán bộ, chiến sĩ cơ động xuống địa bàn công trường tại thôn Bản Mè.

Cây cầu tạm có quy mô dài khoảng 45m, rộng 1,5m với 11 nhịp; cấu trúc khung thép, mặt lát gỗ, mố và trụ được gia cố bằng rọ đá chắc chắn. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp vô vàn thử thách do địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt.

Cùng đó, vật liệu không thể đưa trực tiếp xuống vị trí thi công, cán bộ, chiến sĩ phải dùng bè vận chuyển từng khối đá, cẩn trọng xếp từng rọ đá dưới lòng sông sâu. Nguồn vật liệu tại chỗ không đủ, thép phải chở từ các phường trung tâm, đá phải lấy từ các mỏ ở Bắc Sơn, Bình Gia qua quãng đường xa xôi và khó khăn.

Cầu tạm đang được thi công giúp người dân lưu thông an toàn, thuận lợi. (Ảnh: Đỗ Hoạt).

Tuy nhiên, với quyết tâm không để bà con và các em học sinh phải thấp thỏm lo âu khi qua sông, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn và chính quyền xã Thiện Hòa đã hợp lực, chuẩn bị chu đáo từ mặt bằng đến nơi ăn chốn ở, thi công xuyên suốt ngày đêm.

Đến này, cây cầu tạm qua sông Bắc Giang đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, vượt kế hoạch đề ra. Nhịp cầu mới không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, bảo đảm an toàn cho các em nhỏ mỗi ngày đến trường, mà còn là niềm tin của nhân dân vùng sâu, vùng xa vào sự chăm lo sát sao, kịp thời của cấp chính quyền tỉnh và lực lượng chức năng.