Bộ đội tên lửa chỉnh trang nghĩa trang đón hài cốt liệt sĩ

Chung tay chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ

Sáng 10/10, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 172, Trung đoàn 260, Sư đoàn 361 phối hợp với Đoàn xã Nội Bài, Hà Nội và các chi đoàn kết nghĩa tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang Phú Cường 1.

Các lực lượng cùng phát quang cây cỏ, thu gom rác thải, vệ sinh từng phần mộ, thay mới cờ Tổ quốc và chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang. Hoạt động nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón hài cốt liệt sĩ, đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Nghĩa trang Phú Cường 1 được chỉnh trang, chuẩn bị đón hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Q. Lương

Cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên thanh niên tại khu tưởng niệm liệt sĩ. Ảnh: Q. Lương

Chiến sĩ Tiểu đoàn 172 nhổ cỏ, làm sạch khu vực quanh các phần mộ. Ảnh: Q. Lương

Các chiến sĩ cùng đoàn viên thu gom lá cây, rác thải trong khuôn viên nghĩa trang. Ảnh: Q. Lương

Không chỉ góp phần làm sạch đẹp nghĩa trang, hoạt động còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên địa phương thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ.

Hạ sĩ Đoàn Ngọc Anh, xạ thủ Đại đội 3, Tiểu đoàn 172 chia sẻ: "Được cùng đồng đội và đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia dọn dẹp, chỉnh trang nghĩa trang là niềm vinh dự, tự hào của bản thân tôi".

Theo Hạ sĩ Đoàn Ngọc Anh, hoạt động giúp mỗi chiến sĩ thêm thấm thía sự hy sinh của các thế hệ cha anh, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua hoạt động, tình đoàn kết quân dân tiếp tục được củng cố, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" trong thế hệ trẻ.

Từng phần mộ liệt sĩ được vệ sinh, chỉnh trang cẩn thận. Ảnh: Q. Lương

Các chiến sĩ chăm chú chỉnh trang từng phần mộ. Ảnh: Q. Lương

Bộ đội, dân quân và đoàn viên thanh niên cùng chăm sóc các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Q. Lương