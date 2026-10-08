Bộ đôi smartphone pin 'khủng' 8.000 mAh cùng ra mắt tại Việt Nam

Honor 600S: Pin 8.100 mAh, nút AI chuyên dụng và chuẩn chống rơi 2,5 mét

Honor 600S với viên pin 8.100 mAh. Ảnh: Lê Mỹ

Honor 600S được trang bị viên pin dung lượng 8.100 mAh cho thời gian sử dụng liên tục nhiều ngày chỉ với một lần sạc, đi kèm tuổi thọ pin kéo dài lên đến 6 năm.

Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 45W cùng hệ thống giám sát nhiệt độ đa điểm giúp duy trì hoạt động an toàn trong điều kiện từ -30°C đến 50°C.

Thân máy đạt chứng nhận SGS Premium Performance 5 sao về khả năng chịu lực rơi từ độ cao tới 2,5 mét.

Thiết bị đáp ứng bộ ba chuẩn kháng nước và bụi IP68, IP69, IP69K kết hợp thuật toán Wet-hand Touch hỗ trợ thao tác chính xác khi tay hoặc màn hình bị ướt.

Chiếc smartphone này còn sở hữu nút AI vật lý chuyên dụng thiết kế độc lập với nút nguồn. Thao tác nhấn đúp cho phép mở nhanh camera từ màn hình khóa, đồng thời hỗ trợ kích hoạt các trợ lý thông minh như AI Settings Agent, AI Photos Agent, AI Translation và AI Creation.

Máy vận hành trên hệ điều hành MagicOS 10 (phát triển từ nền tảng Android 16), trái tim của máy là vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4, RAM 8GB (hỗ trợ mở rộng thêm 16GB qua HONOR RAM Turbo) và bộ nhớ trong 256GB.

Tuy nhiên, nhược điểm của chiếc máy này là sử dụng màn hình kích thước lớn 6.87 inch, nhưng độ phân giải chỉ ở mức HD+, dẫn đến chất lượng hiển thị và độ sắc nét không cao.

Với dung lượng viên pin 8.100 mAh, nhưng tốc độ sạc nhanh chỉ 45W, khiến cho người dùng mất nhiều thời gian để sạc đầy máy. Bên cạnh đó máy cũng không phù hợp để chơi các tựa game nặng do cấu hình chỉ ở mức phổ thông.

Honor 600S được bán với giá 10,49 triệu cho phiên bản 6GB/128GB và 11,99 triệu cho phiên bản 8GB/256GB tại thị trường Việt Nam, với các màu đen thiên hà, vàng ánh kim, tím thạch anh.

OPPO A7 Pro 5G: Pin 8.000 mAh, chuyên gia Selfie nhóm AI 50MP

OPPO A7 Pro 5G với viên pin 8.000 mAh. Ảnh: Oppo

OPPO A7 Pro 5G sở hữu viên pin 8.000 mAh duy trì trên 80% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc (tương đương 6 năm sử dụng), hỗ trợ sạc nhanh 45W và tính năng sạc ngược có dây 10W.

Dù mang viên pin lớn, OPPO A7 Pro 5G vẫn duy trì thân máy mỏng nhẹ 8,8mm cùng trọng lượng khoảng 200g – 205g. Mặt lưng gây ấn tượng với thiết kế gợn sóng 3D tạo hiệu ứng chiều sâu chuyển động.

Máy đạt chuẩn kháng nước/bụi IP66/IP68/IP69K và sở hữu màn hình AMOLED 6,57 inch FHD+ 120Hz độ sáng tối đa 1.400 nits.

Hệ thống nhiếp ảnh nổi bật với Camera Selfie AI góc siêu rộng 50MP (trường nhìn 100°) tích hợp tính năng chuyển đổi góc rộng tự động AI (tự động luân chuyển giữa 1x và 0.6x tùy số lượng người trong khung hình) cùng camera chính 50MP.

Đi kèm là bộ công cụ hậu kỳ AI như AI Popout 2.0 (ghép tối đa 9 ảnh với hiệu ứng 3D), ghép ảnh sáng tạo AI và tỏa sáng chân dung AI.

Về sức mạnh phần cứng, máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 6360 MAX 5G, trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi và giao diện ColorOS 16 (phát triển từ Android 16).

Tương tự Honor 600S, Oppo A7 Pro 5G có nhược điểm là sở hữu viên pin siêu lớn lên tới 8.000 mAh, nhưng máy chỉ hỗ trợ công suất sạc nhanh 45W.

Do dung lượng pin rất cao mà công suất sạc không quá lớn, thời gian chờ sạc đầy lại viên pin này sẽ mất khá nhiều thời gian.

Giá của chiếc điện thoại này cũng khá cao với mức khởi điểm 13,49 triệu đồng cho phiên bản 8GB/128GB và 15,49 triệu đồng cho phiên bản 8GB/256GB. Máy có hai màu là xanh sóng biển và titan ánh kim.