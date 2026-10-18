Bộ đôi Redmi Turbo 6 và Turbo 6 Max lộ diện trên dữ liệu IMEI: Dự kiến đổi tên POCO X9 Pro

Cơ sở dữ liệu IMEI vừa ghi nhận những thông tin kỹ thuật đầu tiên về hai thiết bị mới thuộc phân khúc cận cao cấp của Xiaomi, bao gồm Redmi Turbo 6 và biến thể màn hình lớn Redmi Turbo 6 Max. Các dữ liệu đăng ký này xác nhận quá trình phát triển của hãng và mở đường cho việc phân phối thiết bị ra thị trường quốc tế dưới thương hiệu POCO.

Mã định danh kỹ thuật và chiến lược phân phối toàn cầu

Dữ liệu đăng kiểm do nguồn tin Ximitime chia sẻ cho biết Redmi Turbo 6 sở hữu tên mã nội bộ là Sofia (hoặc Q10). Thiết bị được cấp các mã mô hình gồm 2703BPC40G, 2703BRT40I, 2703BPC40I và M407CF. Khi tiến ra thị trường quốc tế, mẫu điện thoại này dự kiến mang tên thương mại POCO X9 Pro.

Danh sách IMEI của Redmi Turbo 6

Trong khi đó, phiên bản kích thước lớn Redmi Turbo 6 Max mang mã phát triển Denver (hoặc Q10U). Thiết bị xuất hiện cùng các mã mô hình 27011RT78I, 27011PC78I và 27011PC78G, nhiều khả năng sẽ được giới thiệu ra thị trường toàn cầu với tên gọi POCO X9 Pro Max. Căn cứ theo cấu trúc ký hiệu của hãng, thời điểm bộ đôi này trình làng có thể rơi vào giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2027.

Danh sách IMEI của Redmi Turbo 6 Max

Thông số phần cứng rò rỉ và đối chiếu thế hệ tiền nhiệm

Các nguồn tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng cho thấy Redmi Turbo 6 Max sẽ được định vị là mẫu máy tối ưu cho trải nghiệm giải trí cường độ cao nhờ kích thước màn hình lên tới 7 inch và viên pin dung lượng đạt 10.000 mAh. Thiết bị cũng được kỳ vọng trang bị vi xử lý Dimensity 9500s.

Để so sánh, thế hệ Redmi Turbo 5 trước đây vận hành trên vi xử lý Dimensity 8500-Ultra với giá khởi điểm khoảng 9 triệu đồng, trong khi bản Turbo 5 Max được trang bị Dimensity 9500s ở tầm giá 10 triệu đồng. Việc duy trì dòng chip Dimensity 9500s trên thế hệ mới cho thấy Xiaomi tiếp tục ưu tiên hiệu năng xử lý cao trong tầm giá cận cao cấp.

Đáng lưu ý, các dữ liệu về thông số phần cứng, màn hình và thời điểm phát hành cụ thể hiện vẫn ở dạng thông tin rò rỉ từ dữ liệu chứng nhận sơ bộ, chưa có thông cáo chính thức từ Xiaomi.